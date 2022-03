Quando andiamo al mercato, a fare la spesa o dal ferramenta, spesso usciamo con una cassetta utile per trasportare i nostri acquisti. Però, una volta tornati a casa, le cassette si accumulano e non possiamo fare altro che buttarle via. In realtà, un’alternativa esiste eccome, una che trasformerà delle cassette di frutta in un oggetto essenziale del giardino o del terrazzo. Il lato ancora più positivo è che farlo è estremamente semplice e alla portata di tutti. Infatti non richiede utensili specifici, ma solo 10 minuti del nostro tempo.

Le cassette che abbiamo a disposizione

Partiamo dalle cassette che abbiamo a disposizione, che possono differire in dimensione e materiale. A volte sono in plastica, altre in legno con i bordi regolari o con i manici che sporgono. In tutti questi casi, saremo in grado di riutilizzarle per il nostro scopo.

Se sono cassette in legno avremo bisogno di un foglio di carta vetrata e di vernice resistente all’acqua. Per le cassette in plastica invece avremo bisogno di diversi metri di corda grezza e di colla liquida o a caldo.

Non buttiamo più le cassette della frutta perché possono valere oro per le nostre piante in balcone e in giardino

Cominciamo con le cassette di legno. Ci basterà scartavetrarle leggermente su tutti i lati, così da evitare di trovare delle schegge quando la maneggiamo. Ricordiamoci di usare la mascherina e di stare all’aperto quando facciamo questo lavoro, per evitare di respirare la polvere di legno.

Rimuoviamo la polvere rimasta sul legno con un getto d’aria o con l’aspirapolvere. A questo punto, sta a noi decidere di quale colore dipingerla. Infatti, questa cassetta diventerà un porta vaso perfetto per il giardino. Può contenere più vasetti, così da mettere ordine e poterli spostare più facilmente. Addirittura, se vogliamo possiamo fissare delle rotelle al fondo con il trapano. In questo modo sarà semplice spostare le piante al sole o al riparo dal vento. Avremo anche il pavimento libero per poterlo pulire più facilmente e impedire che si accumuli la sporcizia.

Possiamo anche sistemare all’interno un singolo grande vaso, idealmente, completamente nascosto dalla cassetta. Per questo decorarla con il giusto colore è importante. Potremmo usare del bianco con delle lievi passate di grigio per creare uno stile rustic chic. Oppure possiamo utilizzare un color legno scuro.

Ecco che in pochi minuti abbiamo riutilizzato le nostre cassette. Immaginiamo ora di continuare così sino a creare una vera e propria bordatura per il balcone con cassette tutte della stessa misura e dello stesso colore.

Cosa fare con le cassette in plastica

Per le cassette in plastica, l’utilizzo può essere lo stesso. Esteticamente però non sono certo belle quanto il legno. Ecco perché il nostro compito sarà coprire la loro superficie con una corda. Semplicemente, fissiamone un capo alla base della cassetta con della colla, per poi avvolgerla con diversi giri di corda sino a ricoprirla completamente. Fissiamo ancora la corda alla cassetta con dell’altra colla ed ecco fatto. Non buttiamo più le cassette della frutta ma trasformiamole in estetici porta vaso.

