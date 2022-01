Quando acquistiamo grandi quantità di frutta e verdura, il negoziante potrebbe darci direttamente la cassetta per trasportarle più facilmente. Queste possono rivelarsi molto utili successivamente come contenitori di vario tipo. Quando però cominciano ad accumularsi, finiamo anche noi per gettarle via. In realtà, con una semplice rivisitazione fai da te, possiamo facilmente dare loro nuova vita, soprattutto se si tratta di cassette di legno. Infatti, non butteremo più le cassette della frutta dopo aver scoperto quest’idea di riciclo intelligente per il giardino.

Un giardino verticale

Le nostre cassette di legno possono trovare un nuovo utilizzo nel balcone o nel giardino. Infatti, possiamo riciclarle per creare uno splendido giardino verticale. Questo ci permetterà di creare un oggetto piacevole alla vista, ma anche molto utile. In questo modo, infatti, possiamo sfruttare lo spazio posizionando i vasi verticalmente. Ciò vuol dire che, anche in aree molto strette, come dei piccoli balconi, potremmo godere di piante medicinali, piante da fiore, piante grasse e tanto altro.

Raccogliamo almeno due o tre cassette di frutta, più o meno della stessa dimensione. In questo modo, potremo impilarle facilmente in diversi modi. Usando due pannelli di legno, possiamo posizionarli sui due lati più stretti delle cassette. Il risultato sarà una sorta di mobile con diversi ripiani in cui posizionare le nostre piantine. Ricordiamoci di dare una leggera passata di carta vetrata per rimuovere le schegge di legno che potrebbero ferirci le dita. Se vogliamo, possiamo anche concludere l’opera dando un tocco di colore con della vernice spray.

Non butteremo più le cassette della frutta dopo aver scoperto quest’idea di riciclo intelligente per il giardino

Se invece abbiamo un giardino delimitato da un muro, possiamo usare le nostre cassette per decorarlo in modo intelligente. In questo caso, possiamo utilizzarle anche se sono di dimensioni diverse, anzi, questo aspetto contribuirà al dinamismo della decorazione. Infatti, l’obiettivo sarà appendere le cassette di legno al muro come se fossero dei quadri.

Semplicemente, posizioniamo il fondo delle cassette parallelamente al muro. Con una matita segniamone il contorno, continuando così per ogni cassetta. In questo modo, avremo un’idea precisa di dove posizionarle. Se siamo soddisfatti, rimettiamo le cassette nelle posizioni stabilite e fissiamole al muro con dei chiodi resistenti o con delle viti. In questo modo, diventeranno dei veri e propri scaffali che non solo decoreranno il muro, ma ci daranno anche più spazio per le nostre piante. Basterà posizionare poi i nostri vasi dentro le cassette e il gioco è fatto.

