Ci sono tanti piccoli trucchi che possono aiutarci a migliorare la resa delle nostre piante. Spesso non ci avremmo mai pensato, perché sono idee così semplici, eppure straordinarie per la loro efficacia. Questo e vero soprattutto per il suggerimento di oggi. Infatti, aggiungere questo semplice oggetto ai nostri vasi rivoluzionerà completamente le nostre piante rendendole verdi e rigogliose. Scopriamo di cosa si tratta e perché tutti dovremmo correre a comprarlo.

Le esigenze delle piante

Ogni pianta ha bisogno di alcuni elementi in misura diversa per poter sopravvivere. Stiamo parlando di luce, aria, acqua, nutrimento e la giusta temperatura. Ogni pianta predilige una particolare combinazione di questi elementi. Alcune hanno bisogno di luce diretta per molte ore altre morirebbero al loro posto. Delle piante non hanno bisogno di grandi quantità d’acqua e resistono alle basse temperature, altre non sopporterebbero queste condizioni. Insomma, e innanzitutto necessario conoscere le esigenze delle nostre piante. Spesso però, quando si tratta di luce e temperatura, possiamo fare ben poco. Non possiamo certo cambiare l’esposizione del nostro balcone o del nostro giardino. Una piccola aggiunta ai nostri vasi però, può aiutarci ad adattarci meglio e non solo.

L’ideale sarebbe poter spostare i vasi a piacimento. In questo modo potremmo esporre le piante al sole o proteggerle in casa in una giornata di freddo o vento. Ovviamente si tratta di un’impresa titanica. I vasi sono pesanti e rischiamo solo di farci male alla schiena. E se aggiungessimo delle piccole rotelle a vasi e sottovasi? In questo modo ci basterebbe spingerli leggermente per fargli cambiare posizione. Questo può esserci estremamente utile anche durante le pulizie. Quindi, otterremo dei grandi in vantaggi con una modifica davvero minuscola. Possiamo utilizzare delle viti o anche della colla resistente per applicare rotelle più piccole per vasi altrettanto piccoli e più grandi per i vasi più massicci.

Ecco fatto, piante sane rigogliose con un minimo sforzo.