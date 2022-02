Le pubblicità sui prodotti del make up ci invogliano ad acquistare quel determinato prodotto. Per esempio, vediamo modelle con ciglia folte e voluminose. “Occhi da gatta” o “da cerbiatta”, è questo lo slogan. Per questo motivo, compriamo il mascara ma all’applicazione non abbiamo ottenuto l’effetto desiderato.

Questo principalmente accade perché non lo applichiamo bene o perché non effettuiamo quelle semplici operazioni, che invece dovremmo fare prima della sua applicazione. Eppure, molti non sanno che è proprio lo scovolino il segreto per avere ciglia voluminose.

Infatti, non buttiamo lo scovolino del mascara d’ora in poi. Vedremo il “trucco” per avere un make up perfetto, senza grumi tra le ciglia. Sono proprio questi che ci rendono trasandate, perché il make up risulta pesante. Altro che sguardo da cerbiatta!

Il riuso dello scovolino

Lo scovolino del mascara finito ci può tornare utile proprio per evitare di imbrattarci le ciglia. Innanzitutto, dobbiamo pulire lo scovolino per bene, in modo tale da non avere residui di prodotto. Dopodiché, massaggiamo le ciglia come se stessimo mettendo il mascara. In questo modo, distanzieremo le ciglia per prepararle all’applicazione successiva del mascara.

Questo trucchetto, inoltre, ci serve anche per eliminare i residui di ombretto, che avevamo precedentemente applicato. Infatti, anche con i residui di trucco, le ciglia possono presentare dei grumi iniziali che, tramite il mascara, si rafforzerebbero ulteriormente. E il risultato sarà un disastroso e pesante make up.

Non buttiamo lo scovolino del mascara perché è ottimo per evitare un problema comune che ci fa apparire trasandate e invecchiate

Inoltre, lo scovolino è importante e rappresenta il 50% del risultato finale. Se da una parte dobbiamo districare perfettamente le ciglia, dall’altra parte acquistiamo mascara con scovolini lunghi, rigidi e dalla forma a clessidra. Questi tipi di scovolini, infatti, permettono di raggiungere anche le ciglia più corte per allungarle e volumizzarle.

La tecnica da seguire è usare lo scovolino a zig zag, perché in questo modo le sue setole entrano e separano le ciglia. Tra l’altro, riusciremo ad applicare il mascara anche sulla parte delle ciglia visibile solo quando chiudiamo gli occhi.

Se abbiamo messo una quantità eccessiva di prodotto, lo scovolino del mascara finito ci torna utile. Tramite questo, potremo eliminare il mascara in eccesso che, una volta asciugato, potrebbe creare dei grumi. Un altro segreto, per avere ciglia forti, è quello di versare qualche goccia di olio di ricino o d’oliva o ancora i sieri rimpolpanti sullo scovolino, e applicarli la sera dopo esserci struccate.

Un ulteriore segreto è quello di piegare le ciglia con il piegaciglia riscaldato. Questo permette di piegare le ciglia anche dopo l’applicazione del mascara, e aiuta lo scovolino a distanziare le ciglia.

In ogni caso, lo scovolino del mascara finito dovrebbe essere riposto lontano dagli ombretti e dal blush. Per questo motivo, mettiamolo dentro la scatola del mascara stesso o in alternativa, se l’abbiamo buttata, creiamola con il “fai da te”. Possiamo usare le buste di latte oppure i rotoloni di carta assorbente.

