La nonna aveva ragione perché oltre che per le piante, le buste di latte possono essere riusate in questi modi geniali

Il latte è stato il primo “cibo” che abbiamo ingerito appena nati e durante la crescita è sempre stato presente sulla tavola. Il che indica quanto il latte sia ancora oggi la bevanda più consumata. Infatti, ci hanno sempre detto, soprattutto le nonne, che una tazza di latte al giorno faccia bene alla crescita, nonché al rafforzamento delle ossa grazie al contenuto di calcio.

Infatti la dose di latte raccomandata è quella di una tazza, che corrisponderebbe a circa 100/125 ml al giorno. Ma non buttiamo via i contenitori, di cartone o di plastica che siano, in quanto potrebbero servire. La nonna aveva ragione perché questi contenitori possono essere riciclati in tanti modi diversi.

Spesso buttiamo nella spazzatura ciò che consideriamo degli scarti, senza sapere che invece quegli “scarti” possono valere oro per molteplici funzioni. È il caso, per esempio, dell’acqua di cottura della pasta, che scoliamo sempre una volta che la pasta è cotta.

Ma buttiamo anche l’olio del tonno in scatola, che invece può essere riutilizzato per la felicità dei nostri amici a quattro zampe, insieme ad altri 3 scarti di cucina. Sostanzialmente, potremmo riutilizzare tutto ciò che abbiamo in casa tramite il riciclo creativo.

Questo fantastico mondo permette di trasformare degli oggetti in altrettanti oggetti impensabili. Basti pensare a come una scatoletta del tonno possa essere trasformata in una sveglia. Bastano semplicemente fantasia, creatività e passione, oltre agli utensili, ovviamente.

Idee di riciclo creativo

Dunque, il “fai da te” dà l’opportunità di avere una seconda “vita”. Addirittura, si possono riciclare anche i rotoli della carta igienica in oggetti utili per la casa. Così come le buste di latte che vedremo di seguito.

Per quanto riguarda il cartone del latte, sarà possibile realizzare dei vasi bellissimi per le nostre erbe aromatiche oppure delle lampade. Invece, utilizzando la busta in plastica è possibile creare un porta trucchi da posizionare in bagno.

La nonna aveva ragione perché oltre che per le piante, le buste di latte possono essere riusate in questi modi geniali

Per realizzare i vasetti non serve altro che forbice e la vernice spray. Basta ritagliare la base di circa 12 cm e verniciarla. Lasciamo asciugare e, se vogliamo, attacchiamo un’etichetta sulla quale scriveremo il nome della piantina. Aggiungiamo la terra e i semi, e il gioco è fatto.

Per le lampade, invece, ritagliamo la base e la parte superiore. Attacchiamo ad ogni centimetro di distanza un bastoncino di legno per tutto il quadrato con la colla a caldo. Inseriamo una candela e chiudiamo con la parte superiore, alla quale uniremo i due estremi sempre con la colla a caldo. Verniciamo di bianco e aggiungiamo tutte le decorazioni a piacimento.

Infine, per creare il porta trucchi, ritagliamo 3 buste, di cui una deve essere più alta delle altre. Decoriamo a nostro piacimento e posizioniamo la più alta al centro e le restanti due a destra e a sinistra, sopra un pezzo di cartone. Attacchiamo con la colla a caldo e posizioniamo in bagno.