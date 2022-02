Anche le over 50 stanno chiedendo al parrucchiere questi colori di capelli di tendenza nella primavera 2022 perché giovanili e sbarazzini

I capelli rappresentano la nostra personalità. Giusto per citare un esempio, nella cultura punk degli anni ’70 l’emblema, oltre ai vestiti prevalentemente neri con catene e borchie, erano i capelli. Si portavano rasati con ciuffi alti e colorati.

Non solo erano la tendenza del momento, ma erano anche sinonimo di ribellione. Quel senso di rivoluzione che ha caratterizzato proprio quegli anni. Di contro, il pixie cut o il caschetto erano tagli alla moda portati dalle dive di fama internazionale, come Audrey Hepburn, che rappresentavano l’eleganza.

Per questo, i capelli costituiscono il biglietto da visita del nostro essere. Infatti, quando vogliamo voltare pagina e ricominciare, andiamo dal parrucchiere per dare un “taglio” al passato. Cambiamo dal lungo al corto o dal castano al biondo, per esibire una nuova personalità.

Questa consapevolezza è stata acquisita anche dalle over 50. Donne con esperienza, donne intraprendenti, donne coraggiose, donne che seguono la moda. Ecco perché anche le over 50 stanno chiedendo al parrucchiere un rinnovo totale del proprio look.

La tendenza primaverile

Per essere giovanili e chic tutti i giorni, oltre a questi segreti di bellezza, dovremmo chiedere al nostro hair stylist di fiducia di colorare i capelli di biondo cenere o rosso tramonto. Ebbene sì, sono proprio questi i colori alla moda del 2022, presentati nella collezione Sunlight Hours di Davines.

Il concetto alla base consiste nel realizzare un gioco di luci e ombre sulla chioma, in modo da ricreare la luce naturale che, riflessa, cambia il colore ai capelli. Dal biondo che diventa quasi ocra durante la sera o con gli agenti atmosferici, come la nebbia. Oppure dal rosso ramato che al tramonto si colora di un rosso intenso, con sfumature che ricordano pennellate di pastello.

Questi colori staranno benissimo sia a 20 che a 50 anni e oltre. Sono sbarazzini, quindi perfetti per le teenagers, e sono giovanili, dunque adatti a togliere qualche anno. Inoltre, le nuance del biondo cenere e del rosso tramonto ricordano proprio le sensazioni che solo la primavera ci dona.

Secondo i parrucchieri, bisogna mantenere un equilibrio tra il colore e il taglio. Per esempio, per esaltare il biondo cenere il taglio perfetto è il caesar cut, di tendenza tra gli uomini ma anche tra le donne. Specialmente quelle più mature.

Mentre per esaltare il rosso tramonto, il taglio perfetto è quello scalato con ciuffo laterale o con frangetta perfettamente allineata. Anche questi tagli, oltre ad essere alla moda, sono sia chic che giovanili.

