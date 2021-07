Il web è pieno di idee creative per riciclare qualsiasi prodotto di scarto che possiamo avere a casa, dai contenitori dei detersivi, ai vasetti delle marmellate, ai vestiti vecchi. Ma se ci sono degli oggetti che non sfruttiamo abbastanza per il riciclo creativo, questi sono certamente i pacchetti del caffè vuoti. Si tratta di un materiale molto prezioso, perché i sacchetti del caffè sono impermeabili e resistenti, perfetti per essere riutilizzati molte volte. Ma vediamo un uso geniale dei pacchetti del caffè una volta vuoti.

Non buttiamo le buste del caffè, sono perfette per conservare questi alimenti a lungo

Le buste del caffè sono progettate apposta per conservare a lungo la fragranza e il sapore della miscela al loro interno. Per questo, è un vero peccato buttarle via una volta vuote. Possiamo riutilizzarle per mille scopi diversi. C’è chi le usa come spaventapasseri in giardino, chi crea dei meravigliosi portafogli, portamonete o borse della spesa. Ma se stiamo cercando un’idea più semplice e immediata senza troppo impegno, ecco come possiamo riutilizzare questo materiale. Le buste del caffè sono ideali per conservare i cibi. Non buttiamo le buste del caffè, sono perfette per conservare questi alimenti a lungo: si tratta in particolare di spezie ed erbe aromatiche. Vediamo perché.

Perfette per conservare spezie e erbe

Spezie ed erbe aromatiche sono tra gli alimenti che dobbiamo conservare più a lungo in cucina. A volte ne acquistiamo in grande quantità, ma le utilizziamo poco per volta nel giro di mesi o anche anni. Per questo, è importante conservarle nella maniera corretta per evitare che perdano il proprio sapore, o peggio, che vadano a male. È qui che i vecchi pacchetti del caffè ci vengono in aiuto. Laviamoli e lasciamoli asciugare accuratamente. Poi potremo utilizzarli per conservare le nostre spezie, sia usandoli normalmente, chiudendoli con una pinza da bucato, sia creando dei pacchettini appositi su misura per la nostra credenza. Un’idea geniale e creativa.

