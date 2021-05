Che farsene delle vecchie televisioni inutilizzate che spesso ingombrano le nostre soffitte e cantine? Questi oggetti sembrano destinati alla discarica, ma a volte trascorrono anni prima che troviamo il tempo di portare nell’area di raccolta dei rifiuti ingombranti. Ma non occorre in realtà prendersi la briga di portarle via: le vecchie televisioni possono essere riutilizzate molto facilmente e trasformate in un oggetto bello da vedere, utile e originale.

Ecco la soluzione geniale e creativa per riutilizzare un televisore rotto sul balcone e stupire amici e vicini.

Trasformiamo il vecchio televisore in una fioriera

Come possiamo riutilizzare il nostro vecchio televisore? Non buttiamolo via: è facile dargli una seconda vita. Ecco la soluzione geniale e creativa per riutilizzare un televisore rotto sul balcone e stupire amici e vicini. Basta trasformarlo in una splendida fioriera. Proprio così: il nostro vecchio televisore può diventare uno splendido ornamento da balcone o da giardino. Vediamo come.

Un oggetto originale e decorativo

Per prima cosa, dobbiamo ‘svuotare il televisore’. Apriamo il retro ed eliminiamo il più possibile il contenuto di cavi e componenti elettronici. Non è necessario essere precisi: le radici delle nostre piante sapranno farsi largo tra i cavi. Poi, rimontiamo il televisore, ma facciamo un buco nella parte superiore. È qui che infileremo le nostre piante. È meglio scegliere piante che non necessitano di molta acqua, come ad esempio le piante grasse. Possiamo anche operare dei piccoli fori sul fondo del televisore per far drenare meglio l’acqua. Possiamo riempire il televisore con semplice terriccio, ma anche con ciottoli colorati, in modo da creare un effetto artistico attraverso lo schermo. Per un tocco finale, dipingiamo la struttura del televisore di colori accesi, per attirare l’occhio sulla nostra opera d’arte. Sicuramente amici e vicini noteranno questa insolita decorazione.

