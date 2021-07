Torniamo a parlare di alimentazione. Come ben si sa, questa è fondamentale per avere un organismo sano. Perché proprio dal cibo parte la salute dell’essere umano. Culturalmente il Bel Paese è fortunato, poiché ha una dieta varia che comprende molte verdure e molta frutta.

Altri Paesi invece sono più abituati ai famosi cibi spazzatura. Questi però ovviamente si trovano anche qui in Italia, e forse sarebbe meglio evitarli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a questi cibi che innescano lunghe infezioni nascoste e possibili malattie dell’organismo

Come abbiamo scritto sopra il cibo è una forma di cultura. E ci sono Paesi dove il cibo spazzatura è diventato un simbolo, un po’ come la pizza e la pasta lo sono per l’Italia. Una ricerca, condotta dall’Università di Bonn e pubblicata sulla rivista scientifica Cell, ha scoperto qualcosa di molto interessante sul famoso cibo spazzatura.

I ricercatori dell’Università di Bonn hanno scoperto che il sistema immunitario reagisce al cibo spazzatura. Ma in che modo lo fa? Praticamente questo lo vede come se fosse un’infezione batterica.

Questo succede quando si mangiano cibi con troppi zuccheri, con troppe calorie, troppi grassi o troppo sale.

Gli studiosi hanno lavorato con dei topi per un mese. I roditori seguivano un dieta ricca di calorie, zuccheri e grassi. I ricercatori, in seguito, hanno scoperto che questi cibi hanno aumentato delle cellule immunitarie nel sangue.

Il cibo spazzatura come un batterio

Praticamente il sistema immunitario reagisce aggressivamente vedendo il cibo spazzatura come un’infezione e dopo un mese le cellule rimangono ancora sull’attenti.

Questo accade perché, quando le cellule subiscono un attacco, hanno una specie di memoria. E ricordandosi del nemico, sanno poi come combatterlo nuovamente in modo più rapido.

Ciò avviene solitamente con i batteri, mentre in questo caso il batterio è il cibo spazzatura, che può attivare una risposta immunitaria. Le continue risposte immunitarie al cibo spazzatura potrebbero poi portare a delle accelerazioni di alcune malattie dell’organismo. Dunque attenzione a questi cibi che innescano lunghe infezioni nascoste e possibili malattie dell’organismo.

Approfondimento

Il miglior cosmetico per essere abbronzata tutto l’anno ma ancora di più d’estate.