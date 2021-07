Ogni anno in Italia decine di persone finiscono in ospedale per cause legate alla disidratazione e al clima torrido dei mesi estivi. In questo articolo abbiamo già parlato di come alcuni segnali che il nostro corpo ci manda potrebbero essere segno di disidratazione e carenza di acqua.

Oggi vogliamo vedere un altro campanello d’allarme che il nostro fisico potrebbe lasciarci per dirci di bere più acqua e di farlo più frequentemente, ecco perché dobbiamo fare attenzione a questo segnale d’allarme che ci dice che rischiamo la disidratazione.

Un indicatore importante per il nostro benessere d’estate

L’elemento più importante per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere è di certo l’acqua. Il nostro corpo è composto al 70% d’acqua e tutti noi dovremmo bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno per assicurarci un benessere completo. Senza l’acqua il nostro fisico non può funzionare bene, è indebolito e la nostra mente non riesce a lavorare.

L’estate e il caldo potrebbero avere un effetto negativo contro la nostra salute, se l’acqua che assumiamo non è sufficiente. Con il sudore e la perdita di sali e di liquidi, infatti, potremmo incorrere in rischi per la nostra salute.

Per verificare se siamo idratati a sufficienza possiamo compiere una semplice operazione che ci dirà molto sulla nostra salute. Tutto ciò che dovremo fare è pizzicare delicatamente la pelle delle nocche delle nostre mani e vedere cosa succede.

Se la pelle ritorna subito alla posizione iniziale significa che abbiamo la giusta idratazione. Al contrario, se la pelle resta nella posizione che le abbiamo dato potrebbe essere che siamo disidratati.

In questo secondo caso non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo semplicemente correre ai ripari, assumendo liquidi in maniera più frequente. Ora che conosciamo questo trucchetto possiamo divulgarlo a tutti i nostri amici.