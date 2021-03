Incantati da Brescia, città custode della Nike di bronzo

In città dicono che non è una semplice coincidenza. Un colosso di scarpe sportive ha scelto di girare uno spot a Brescia perchè questa fiera provincia, che non si piega neanche davanti al Covid, fioriva in epoca romana ed era custode di una famosissima Nike.

Un bronzo spettacolare, la “Vittoria Alata”, oggi custodita dalla Fondazione Brescia Musei. La statua romana, rinvenuta nel 1826, dopo un lungo restauro, sta per uscire dal lockdown.

La mostra è pronta e ferma da un anno. Ora la Nike di Brescia potrà spiccare un nuovo volo. Si spera, dopo Pasqua.

In attesa dell’inaugurazione, si possono battere i sentieri di San Defendente a Solto Collina, tra l’Adamello e il Lago d’Iseo, calpestati di recente dai top mondiali del trial: Najla Aqdeir, Francesco Puppi e Timothy Thompson. Sperando di incrociare la top model ospite a Sanremo, la bellissima Vittoria Ceretti che è nata qui.

Intanto, Noi del Team Cultura e Società di ProiezionidiBorsa, siamo andati in centro a Brescia, a trovare la Nike d’Italia. A farci aprire in esclusiva le porte del Museo di Santa Giulia, chiuso per lockdown. Per ammirare in anteprima il nuovo allestimento dedicato alla Vittoria Alata.

Santa Giulia è uno scrigno di tesori

Il Museo di Santa Giulia è una meta imperdibile per gli appassionati di archeologia. Un pezzo dell’antica Brescia romana, con la zona sacra dei templi, l’anfiteatro, le sue vie e le sue domus eleganti è venuto alla luce sotto un convento che si trova a pochi passi dal monumento dedicato ad Arnaldo da Brescia.

Trasformato in Museo, questo antico complesso religioso conserva la Nike, i resti di ricchissime abitazioni con porzioni di muri dipinti, mosaici e fontane. Tutto è conservato perfettamente al coperto, in padiglioni percorsi da passerelle a misura di disabile e di distanziamento.

Enormi mosaici provenienti dagli scavi fuori città sono conservati sulle pareti, oggetti preziosi e suppellettili della vita quotidiana si alternano a vasi, sarcofagi, teste bronzee, armi. L’ambientazione è spettacolare.

Nike incantata da Brescia, città custode della Nike di bronzo

Nike incantata da Brescia, città-custode della Nike di bronzo. Per il restauro della Vittoria Alata, eseguito dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sono stati necessari più di due anni. Per composizione e conservazione, la Nike bresciana è una delle opere più straordinarie dell’arte romana. Si presenta con un gesto elegante, forme forma armoniose.

È stata creata per la città di Brescia in età romana ed era esposta in uno spazio pubblico per almeno tre secoli e mezzo. Non si sa perchè sia stata nascosta. Un lungo oblio l’ha preservata da smembramenti, fusioni e danni.