Il riciclo creativo ci permette di passare il tempo e sperimentare idee sempre utili e carine. Il vantaggio che ci offre quest’attività è poter riutilizzare oggetti che pensavamo di gettare nella spazzatura, ridandogli nuova vita.

A chi è mai capitato di ritrovarsi con un bottone in mano mentre si stava allacciando la camicia o dei comodi pantaloni come questi? Col passare del tempo, questi accessori possono cedere e noi tendiamo a buttarli via o metterli da parte.

Se abbiamo deciso di conservare i nostri cari bottoni, sappiamo che ci possono tornare veramente utili per abbellire accessori e oggetti di casa. Basta un po’ di fantasia. Ecco come fare.

Non buttiamo i bottoni vecchi perché possiamo riutilizzarli in questi modi geniali e sorprendenti

Esistono moltissime idee creative per riciclare i bottoni che non usiamo più. Alcuni sono davvero coloratissimi e per questo si prestano alla perfezione al decoro di ogni oggetto. In questo articolo vogliamo fornire qualche spunto interessante da mettere in pratica. Ecco qualche consiglio di riutilizzo.

Se abbiamo tanti bottoni di colori diversi, non c’è idea migliore che reimpiegarli per impreziosire la nostra borsa preferita. Possiamo provare coprendo per intero l’esterno creando una vera e propria magia di colori. Oppure possiamo decorare ricreando fiori o cuori che risaltino sulla borsa. Tutto ciò che dovremo fare è applicare la colla a caldo e incollare i nostri bottoni sul tessuto.

Un grazioso sottobicchiere per evitare di sporcare

Con i bottoni inutilizzati si possono realizzare dei sottobicchieri personalizzati. Questo ci permetterà di creare un oggetto carino e allo stesso tempo utile, in quanto eviteremo di sporcare il tavolo. Ci basta partire da un fondo in tessuto o sughero, rotondo o della forma che preferiamo. Quindi, incolliamo a caldo nell’ordine che vogliamo i bottoni colorati, dando vita a un bellissimo sottobicchiere variopinto.

Delle clip che attirano l’attenzione

L’ultima idea consiste nel modificare le clip che usiamo solitamente per tenere uniti i fogli. Non dovremo fare altro che fissare il bottone sulla parte alta della graffetta. Così non solo li renderemo molto più personali, ma potremmo distinguere facilmente i documenti che ci interessano. Non buttiamo i bottoni vecchi, perché possiamo riutilizzarli in questi modi geniali e sorprendenti.

