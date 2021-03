A casa delle nonne, si era soliti trovare sempre la stessa scatola di latta blu che dalla confezione sembrava contenere dolcissimi biscotti al burro. Con l’acquolina in bocca si apriva la scatola, per rimanere puntualmente delusi dal suo contenuto. Infatti era il posto prediletto, dove le nonne e le zie, tenevano i bottoni. Abili sarte e conoscitrici dell’artigianalità del ricamo e del rammendo custodivano i bottoni come tesori incredibili.

Per chi ancora, tiene ancora questi accessori ineguagliabili per eleganza e funzionalità, relegati in qualche angolo dell’armadio, questo è l’articolo giusto. Sicuramente i bottoni che avanzano sono destinati a rimanere in una scatola. Ma ecco quindi, due idee creative per riutilizzare i bottoni che non si usano più.

Idee creative per riutilizzare i bottoni che non si usano più. Come perline

I bottoni di solito hanno una forma tondeggiante e possono essere di moltissimi colori e fantasie. Sono perfetti per essere incollati con la colla a caldo visto che sono piatti e si attaccano bene. Una cornice di un vecchio specchio anonima, può trasformarsi facilmente in uno splendente telaio multicolore. Un mobile ingrigito dagli anni, può tornare di moda con angoli di luce colorati, grazie ai bottoni. La libreria in legno, con dei bei bottoni color petrolio anni settanta, non avrà niente da invidiare a quelle delle riviste più patinate. Basta munirsi di colla a caldo, musica rilassante in sottofondo e un pomeriggio per svagarsi.

Come portachiavi

Il portachiavi, un oggetto che può apparire come un vezzo o capriccio, in realtà è uno strumento molto utile, soprattutto per chi tiene le chiavi in una grossa borsa, magari in mezzo ad un centinaio di cose. Basta uno spago e i bottoni più colorati che si possiedono.

Procedimento

Tagliare mezzo metro di spago. Va bene quello da cucina, o anche delle fettucce o dei nastri in tessuto da regalo. Fare un doppio nodo alla base, e iniziare a infilare dal lato opposto i bottoni. È consigliabile scegliere bottoni di colori e dimensioni, per ottenere un grazioso movimento ondulato. Una volta che il portachiavi ha raggiunto la lunghezza desiderata, tagliare lasciando circa dieci centimetri di spago ed eseguire un doppio nodo, come all’inizio. A questo punto, il portachiavi è pronto per essere un accessorio di stile fatto in casa al cento per cento.

Le due idee creative sono facili ed economiche, un ottimo passatempo da quarantena.