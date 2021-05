Poco tempo fa abbiamo imparato come riciclare i maglioni di lana per creare nuovi oggetti. In questa operazione, però, ci è avanzato qualcosa: i bottoni. Non cediamo alla tentazione di farli finire nel cestino. Possiamo usarli in moltissimi modi. Ecco perché è arrivato il momento di smettere di buttare i vecchi bottoni e di riutilizzarli per dare colore alla casa e ai vestiti.

Creiamo collane, gioielli e portachiavi

Prendiamo ago e filo, della colla trasparente e delle di strisce di tessuto non tessuto leggero. Adesso possiamo procedere in due modi. O incolliamo i bottoni tra loro e poi usiamo il tessuto come base oppure possiamo cucirli direttamente sul panno senza usare la colla. Aggiungiamo la corda per la collana e attacchiamo il tessuto decorato con i bottoni.

Con un procedimento simile abbiamo la possibilità di realizzare coloratissimi braccialetti.

Ancora più semplice creare un portachiavi. Prendiamo un filo abbastanza lungo e pieghiamolo a metà. Da una parte faremo un nodo e dall’altra lasceremo lo spazio per il gancio. Impiliamo i bottoni di diversi colori e dimensioni fino a coprire tutto il filo. Aggiungiamo il gancio e il gioco è fatto.

È arrivato il momento di smettere di buttare i vecchi bottoni e di riutilizzarli per dare colore alla casa e agli accessori: cuscini, cornici, lampade e vasi

Prendiamo ancora una volta il nostro ago e il nostro filo e proviamo a decorare i cuscini. Ci basterà scegliere un motivo che ci piace, appoggiarli sul tessuto e iniziare a cucire. Con lo stesso metodo potremo anche rivestire le cornici.

Se vogliamo una lampada o un vaso in stile pop art utilizziamo la colla. Scegliamo l’abbinamento di colori più bello e incolliamo direttamente i bottoni sulla superficie. Se il copri lampada è trasparente otterremo anche dei bellissimi effetti di luce.

L’ultima idea di riciclo creativo è quella di realizzare un sonaglio da mettere in giardino. Prendiamo una base in plastica e facciamo dei piccoli fori sulla superficie. Dentro faremo passare dei fili in cui avremo prima infilato dei bottoni colorati. Attacchiamolo a un ramo e potremo anche aver messo le nostre piante al riparo dagli uccelli. Ed ecco perché è arrivato il momento di smettere di buttare i vecchi bottoni e di riutilizzarli per dare colore alla casa e agli accessori.