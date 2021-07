In questo articolo parleremo di come far “nascere” da scarti alimentari delle nuove piantine da mettere poi in terrapiena. Si tratta di “esperimenti” che possono essere molto divertenti da fare anche con i bambini. Il gusto dell’attesa o l’impazienza di vedere se sbucano le prime timide radici può essere un gioco divertente e istruttivo!

Questi piccoli lavori di talea garantiranno un successo maggiore se utilizziamo delle verdure biologiche. Sugli altri ortaggi spesso vengono erogati dei prodotti che bloccano la germinazione.

Non butteremo più questi scarti di verdura quando sapremo cosa possono far crescere

La lattuga o l’insalata canasta

Se acquistiamo al supermercato una lattuga o la canasta, solitamente prima di mondarla, ne tagliamo il fondo. Inevitabilmente il cuore viene buttato nell’immondizia ma invece se messo in un bicchiere con 2 centimetri di acqua farà accadere “la magia”.

Dal suo centro sbucheranno nuove foglioline tenere che potremo staccare e mangiare subito!

Il porro

Stesso procedimento con ottime probabilità di successo può essere effettuato con il porro o i cipollotti. Basta lasciare circa 3 cm di fondo ed immergerne solo 1/3 in acqua. Nel giro di 48 ore danno già le prime escrescenze.

Avendo cura di rabboccare o cambiare l’acqua per mantenere il livello giusto, queste verdure possono dare molte soddisfazioni. Dopo circa una settimana avranno messo così tante radici che occorrerà metterle a regime nella terra.

Le coste di bietole e il sedano

Se non riuscissimo a reperire un bicchiere o un vasetto che mantenga in equilibrio il nostro cuore reciso dal cespo, potremmo aiutarci con 3 stecchini. Infiliamo uno stecchino, lateralmente, nel cuore delle coste di bietole o della canasta e ripetiamo per gli altri stecchini.

Non immergeremo quindi totalmente i nostri fondi ma li terremo in equilibrio sul bordo del vasetto poggiandovi gli stecchini. In questo modo preserveremo la nostra base dal marciume pur lasciando l’estremità nell’acqua.

In pochi giorni il sedano emetterà le prime radici e dal centro affioreranno le nuove foglioline.

La carota

Sia dal fruttivendolo che al supermercato possiamo trovare anche le carote con la cima verde. Tagliamola e mettiamola in un vasetto sempre con un fondo di acqua. Dopo circa una settimana saranno pronte da piantare nell’orto.

Ecco perché d’ora in poi non butteremo più questi scarti di verdura quando sapremo cosa possono far crescere.