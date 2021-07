Oggi vogliamo parlare di una metà molto particolare. Che ha delle caratteristiche davvero uniche. Per evitare la calca del mare è un’ottima scelta per godersi un pranzo, una cena e una bella giornata fuori. Il panorama che ci regala questo borgo toglie il fiato. Sia guardandolo da lontano mentre lo raggiungiamo sia da un punto panoramico nel borgo stesso. Sembra quasi di viaggiare nel tempo. Trovandosi anche in mezzo alla natura incontaminata. Sarà davvero un’esperienza indimenticabile tra le montagne scolpite in questo borgo unico in Italia.

A poca distanza da Roma

La località di cui stiamo parlando è Cervara di Roma. Già dal nome si può intuire che sia vicina alla capitale. Infatti, dista solo 70 km. Facile da raggiungere è un gioiello accolto in un parco naturale. È letteralmente arroccato su un piccolo altopiano dominato da una rocca medievale. Le stradine e strutture in pietra sono davvero suggestive. È infatti bellissimo anche solo passeggiarci. Oltre al punto più alto da cui vedere il fantastico panorama c’è anche un osservatorio astronomico. È infatti ideale rimanere anche la sera per gustarsi il cielo stellato. Ma oltre a queste caratteristiche e strutture da visitare c’è un punto di forza di questo borgo. Che lo rende davvero particolare e lo sveleremo nelle prossime righe.

Un’esperienza indimenticabile tra le montagne scolpite in questo borgo unico in Italia

Dobbiamo sapere che questo luogo ha una forte componente artistica. Infatti, sono molti gli artisti che nel tempo sono passati per Cervara di Roma. Proprio per questo è nata la Scalinata degli Artisti. Questa è un percorso su dei gradini che si districa anche sulle pareti rocciose della montagna. Lungo la scalinata sulle pareti della città e della montagna sono scolpite sculture, versi, melodie e sono presenti anche murales. Tutto ciò è una sorta di omaggio alla bellezza del borgo che ha ispirato molti artisti. Non possiamo assolutamente perderci questa meta bellissima e davvero unica e suggestiva.