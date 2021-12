Siamo nel pieno delle feste natalizie e tenere la casa pulita è ancora più difficile del solito. Ospiti, amici e parenti che si fermano a mangiare da noi per le feste ci costringono a lavorare sodo per tenere la cucina pulita.

Come sappiamo, pulire la cucina ci richiede molto tempo e fatica. Molti di noi possiedono diversi oggetti ed elettrodomestici in acciaio. Questo materiale, per quanto straordinario e funzionale, spesso risulta molto difficile da pulire.

Questo succede perché è un materiale che tende ad opacizzarsi. Inoltre, se non prestiamo attenzione, corriamo il rischio di graffiarlo.

Ecco perché spiegheremo come lavare e lucidare velocemente stoviglie, lavello e piano cottura in acciaio grazie a 3 indispensabili segreti tramandati dalle nonne.

Abbiamo già spiegato che per un piano cottura splendente in soli 2 minuti bastano 3 insospettabili prodotti naturali.

Oggi invece vogliamo suggerire dei metodi della nonna semplici, veloci ed economici per pulire in modo efficace l’acciaio. Potremo usare questi trucchetti non solo per il piano cottura, ma anche per le pentole e persino per le posate.

Per pulire l’acciaio in modo veloce e senza danneggiarlo possiamo creare una pasta delicata che ci restituirà stoviglie e piano cottura lucidissimi. Abbiamo già svelato i 6 incredibili usi alternativi del sapone di Marsiglia di cui solo pochi sono a conoscenza.

Tutto ciò che ci serve sono 2 cucchiai di bicarbonato ed un cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido. Misceliamoli per bene fino ad ottenere un composto cremoso.

Applichiamone una piccola quantità su un panno morbido e strofiniamo le superfici in acciaio. Risciacquiamo i residui con un panno umido e noteremo subito che l’acciaio di pentole, fornelli e posate saranno lucidissimi.

Aceto e limone

Spesso accade che dopo aver lavato con tanto impegno l’acciaio, alla fine risulti opaco. La soluzione è veloce ed economica e consiste nell’utilizzare un mix di aceto e limone. La loro unione forma un potente anticalcare che restituirà all’acciaio tutto il suo splendore.

Dopo averli uniti, trasferiamo l’aceto e il succo di limone in una bottiglia munita di spruzzino. Vaporizziamolo sulle stoviglie e sul piano in acciaio da pulire e infine risciacquiamo con un panno inumidito. Il risultato sarà davvero sorprendente.

Sale ed olio d’oliva

Il sale ci permetterà di praticare una delicatissima abrasione che rimuoverà tutte le macchie residue sull’acciaio. Usarlo ci permetterà di detergere le stoviglie e i piani in acciaio senza graffiarli. Al posto di una spugna morbida possiamo utilizzare la scorza di un limone.

Infine, terminiamo versando qualche goccia d’olio su un panno morbido. Ne basteranno davvero pochissime per restituire all’acciaio tutto il suo naturale splendore.

Consigli

Se dobbiamo pulire un piano cottura, utilizziamo un panno morbido oppure in microfibra. Se invece dobbiamo lucidare delle posate consigliamo di utilizzare uno spazzolino.

Invece per trattare le pentole usiamo una spugna morbida oppure le scorze di qualche agrume. Queste ci permetteranno di pulire facilmente anche gli angoli più difficili.

Infine, come sappiamo, i fornelli sono elettrodomestici difficili da pulire perché dotati di molte componenti. A questo proposito, in pochi lo sanno ma questo piccolo oggetto che tutti abbiamo nelle nostre case è indispensabile per la pulizia dei fornelli.