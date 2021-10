L’estate è ormai finita. L’autunno ha preso il suo posto trasformando i caldi e soleggiati giorni estivi in giornate spesso uggiose e piovose.

I panni che prima potevamo stendere negli spazi esterni ora non si asciugherebbero per la troppa umidità. Generalmente, i panni in casa ci mettono molto tempo per asciugare. Inoltre, asciugare i panni in casa può portare cattivi odori causati dall’umidità.

Per questo motivo oggi vogliamo dare dei pratici consigli per evitare questo problema. Infatti, per asciugare velocemente i panni stesi in casa bastano 7 semplici ma geniali trucchetti della nonna.

Ci sono degli accorgimenti che possiamo adottare per risolvere il problema. Ad esempio, alcune piante possono aiutarci riducendo la formazione di umidità in casa.

Infatti, è incredibile come queste 4 piante permettano di combattere e prevenire la formazione della condensa in casa.

Scopriamo insieme tutti i trucchetti utili per asciugare il bucato in casa velocemente e senza problemi.

La prima cosa da fare è scegliere la stanza più adatta. Scegliamo una stanza non troppo piccola e posizioniamo gli stendini vicino ad una finestra. In questo modo i panni asciugheranno prima ed eviteremo l’odore di umido.

Sconsigliamo di usare le camere da letto per questo scopo. Mettere i panni in questa stanza farebbe aumentare troppo il livello di umidità. Questa condizione potrebbe dare problemi a soggetti che soffrono di asma o allergie.

Arieggiare spesso

Una volta scelta la stanza più adatta, dovremo arieggiarla spesso. Evitiamo di tenere porte e finestre chiuse per favorire la circolazione dell’aria.

Inoltre, consigliamo di usare un ventilatore e di direzionarlo direttamente verso lo stendino. Questo strumento ci aiuterà a far asciugare più rapidamente i panni.

Il momento giusto

Se stendiamo i panni al mattino, questi avranno a disposizione tutto il giorno per asciugarsi. Se messo nell’ambiente giusto e seguendo questi accorgimenti il bucato dovrebbe impiegare non più di un giorno ad asciugare.

Pertanto, cerchiamo di programmare la lavatrice nel momento migliore per risparmiare sulle bollette. Generalmente, possiamo risparmiare molto sui consumi tra le 19 e le 8 dal lunedì al venerdì e nei giorni festivi.

Deumidificare

Se possediamo un condizionatore, possiamo usarlo per deumidificare l’aria. In questo modo ridurremo l’accumulo di umidità in casa e aiuteremo i panni ad asciugare prima.

In alternativa possiamo usare il sale o il riso perché sono capaci di assorbire in modo naturale l’umidità dell’ambiente.

Mettiamo una manciata di sale grosso o di riso in un colino su un bicchiere e lasciamolo in un angolo della stanza.

Stendere nel modo giusto

Sbattere i vestiti prima di stenderli aiuta a renderli meno stropicciati e a ridurre l’acqua in eccesso. Inoltre, se abbiamo sufficiente spazio distribuiamo bene i panni sullo stendino senza ammassarli.

In questo modo potranno asciugare prima. Infine, gli abiti e le camicie asciugheranno prima se stesi sulle grucce.

Usare la centrifuga

La centrifuga permette di eliminare moltissima acqua dai capi rendendo più agevole l’asciugatura. D’altra parte, questa mossa renderà più difficile stirare i panni.

Il consiglio in più

Le nostre nonne usavano il metodo dell’asciugamano. Se avevano un maglione spesso da asciugare lo avvolgevano in un asciugamano di spugna. Questo permetteva di assorbire più in fretta l’acqua facendo asciugare prima il capo.