Quando cuociamo il riso in pentola, siamo soliti buttare via l’acqua in cui cuoce dopo averlo servito.

In realtà, non tutti sanno che l’acqua di cottura del riso è ricca di proprietà benefiche e può essere utilizzata in diversi modi. Infatti, è incredibile tutto quello che possiamo fare con l’acqua di cottura del riso, vediamo in che modo.

Perché fa bene

Il riso è pieno di vitamine e minerali e gran parte di essi vengono rilasciati in cottura nell’acqua. Nello specifico, l’acqua del riso contiene antiossidanti di origine naturale come l’acido ferulico: esso, infatti, serve a contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi. Inoltre, possiede proprietà antidiarroiche ed emollienti e dunque è in grado di ridurre i crampi e i dolori dovuti alla diarrea. È incredibile tutto quello che possiamo fare con l’acqua di cottura del riso: dalla cura della pelle e dei capelli a quella della salute del nostro apparato gastro-intestinale.

Per il viso

Per il viso possiamo utilizzarla per ottenere una pelle più morbida e luminosa, per ridurre arrossamenti e scottature e persino per trattare naturalmente l’acne. Se utilizzato come tonico, l’acqua di cottura del riso permetterà di ridurre i pori dilatati: dunque bagnamo un dischetto di cotone con l’acqua del riso e passiamolo sul viso due volte alla settimana. In questo modo, possiamo trattare anche l’acne perché agisce come astringente e previene la comparsa di ulteriori sfoghi.

Cosa fare invece per contrastare arrossamenti e scottature? Immergiamo una garza sterile nell’acqua di cottura del riso e tamponiamo delicatamente la zona interessata.

Per i capelli

Per mantenere i capelli forti, lucidi e sani, dopo aver fatto lo shampoo ed aver passato il balsamo, versiamo sui capelli dell’acqua di cottura del riso (meglio se diluita con altra acqua) per ottenere risultati soddisfacenti. Dunque, massaggiamo i capelli e la cute e risciacquiamo con abbondante acqua.

Contro la diarrea

Grazie all’alto contenuto di amido, l’acqua di cottura del riso è indicata per il trattamento dei disturbi gastrointestinali. Pertanto, in caso di disturbi che riguardano il tratto gastrointestinale, come vomito e diarrea, bere un bicchiere di acqua di cottura del riso ha un’azione positiva sulla mucosa dello stomaco e dell’intestino.

