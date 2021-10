Buttare il cibo è un vero peccato che commettiamo in cucina.

Infatti, da quelli che ci sembrano degli avanzi di troppo possiamo creare ricette super fantasiose e buone da leccarsi i baffi.

Noi di ProiezionidiBorsa siamo molto attenti proprio al tema dello spreco alimentare. Da una parte proponiamo tantissime ricette anti-spreco come questa deliziosa e soffice frittata che possiamo preparare proprio con un ingrediente che di solito buttiamo. Dall’altra offriamo ai Lettori dei suggerimenti, come questi 3 consigli pratici e semplicissimi per ridurre gli sprechi alimentari nelle nostre case.

Con questo articolo ci addentreremo nel ramo dedicato alle ricette vedendo come riutilizzare la vellutata di zucca avanzata in un modo assolutamente goloso.

Non butteremo più la vellutata di zucca avanzata perché sarà l’ingrediente special di questa ricetta da ristorante stellato

Immaginiamoci in cucina a ora di pranzo o cena. Apriamo il frigorifero con la pancia che brontola per la fame e senza alcuna idea su cosa mangiare.

La luce del nostro elettrodomestico si accende e rivela al suo interno poche cose, tra cui un contenitore abbandonato con della vellutata di zucca rossa. Potremmo pensare che sia una buona idea scaldarla e gustarla con qualche crostino, ma da oggi avremo a disposizione un’alternativa molto più stuzzicante.

Da una semplicissima vellutata prepareremo, in pochissime mosse, uno strepitoso condimento per un piatto di pasta filante da veri chef. La nostra pancia ci ringrazierà, così come il nostro palato, per avergli fatto assaggiare una squisitezza simile.

Ingredienti

Per un piatto di pasta gli ingredienti sono:

un mestolo di vellutata di zucca avanzata;

un pugno di provola affumicata a cubetti;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

un pugno di speck tagliato a cubetti;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

100 grammi di pasta come caserecce o penne rigate o mezze maniche.

Procedimento

Come prima cosa, mettiamo sul fuoco la pasta, avendo cura di farla cuocere qualche minuto in meno rispetto al tempo indicato sulla confezione.

Nel frattempo, possiamo dedicarci alla preparazione degli ingredienti e quindi tagliamo a cubetti la provola affumicata e lo speck.

Poi, in una padella antiaderente, mettiamo a scaldare l’olio extravergine d’oliva e i cubetti di speck per farli rosolare e diventare croccanti. Aggiungiamo la vellutata di zucca e facciamo scaldare il tutto per qualche minuto.

Quando è pronta, scoliamo la pasta e la versiamo in padella.

Tenendo il fuoco accesso, con fiamma media, aggiungiamo la provola affumicata e il parmigiano grattugiato.

Mescoliamo per bene fino a quando la provola non inizierà a sciogliersi e tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati. Infine, impiattiamo e completiamo con un’altra spolverata di formaggio.

Ecco che così non butteremo più la vellutata di zucca avanzata, perché sarà l’ingrediente special di questa ricetta da ristorante stellato.

