Pochi conoscono questo straordinario ingrediente naturale che sarebbe ricco di benefici per la cura dei capelli, viso e corpo

Il Mondo del beauty e della cosmetica, ci fa scoprire infiniti prodotti dai mille benefici: dalla cura del viso e del corpo, fino alla cura dei capelli. Dalla natura, ci arrivano una marea di soluzioni e creme di ogni genere, idratanti e lenitive. E così, essa, ci delizia nell’offerta di alleati adatti alla cura delle mani, dei piedi e del nostro corpo in generale. Siamo soliti utilizzare cosmetici ricavati da diversi prodotti naturali: il burro di karité, il burro di cacao, l’olio di cocco o l’argan.

Ma la lista, come sappiamo è davvero infinita.

Ovviamente, olio e burro vegetali si differenziano per diverse caratteristiche.

Il burro di karité, per esempio, è oro per la pelle, poiché presente in molti prodotti di cosmetica, possiede infinite proprietà benefiche.

Certamente benefico anche l’olio d’argan, poiché migliora l’idratazione della pelle. Infatti, molti ignorano le proprietà benefiche di quest’olio sulla pelle secca per trattamenti e massaggi rilassanti e salutari.

Alleati naturali

Dunque, tutti questi prodotti rappresentano per noi dei veri e propri alleati della nostra vita quotidiana e per la nostra cura. Una composizione di materie prime e fragranze ricche di vitamine che ci aiutano a idratare la nostra pelle, aiutandoci a mantenerla in buono stato. Sostanze puramente naturali, in grado di accontentare davvero tutti. Pelli normali, grasse, sensibili, secche, mature, parliamo di prodotti vegetali eccezionali e che rispondono a qualunque possa essere la nostra esigenza. Non c’è una scelta migliore o peggiore, è piuttosto una scelta da fare in maniera soggettiva in base alle nostre caratteristiche e alle nostre necessità.

Pertanto, come sottolineato, la natura ci offre davvero tanto.

Un prodotto vegetale conosciuto da pochi è il burro di illipé, chiamato anche Sego del Borneo.

Si tratta di un burro proveniente dalla Malesia, ricavato dalla spremitura dei semi dell’Illipé (chiamato anche Shorea).

Un ingrediente che ancora pochi conoscono e dalle proprietà davvero eccezionali per la cura dei capelli, viso e corpo.

Il burro d’illipé è conosciuto soprattutto per i suoi usi nell’industria dolciaria. Infatti, secondo una direttiva dell’Unione Europea, sarebbe possibile utilizzare fino al 5% di burro d’illipé per la preparazione dolciaria, in sostituzione al comune burro di cacao.

Ma esso sarebbe utilizzato innanzitutto come idratante per la pelle e nella cura dei capelli. Potrebbe ancora essere un toccasana per le mani screpolate a causa del freddo e per la formazione delle doppie punte tra i capelli. Difatti, attraverso impacchi di burro, sarebbe possibile provare a rinnovare il capello così da evitare la formazione delle doppie punte. Il burro d’illipè potrebbe essere utilizzato anche per il corpo, poiché è un ottimo elasticizzante, e per il viso per la cura degli effetti anti-age.

