Ogni anno con l’avvicinarsi del Natale il problema è sempre lo stesso. Dopo anni di regali non sappiamo più dove sbattere la testa alla ricerca di un dono che sia davvero originale. Magari siamo a corto d’idee e alle volte preferiamo andare sul sicuro, regalando oggetti a tema natalizio. Un simpatico maglioncino colorato o un libro dell’autore preferito del destinatario.

Dunque, fare un regalo è un piacere ma alle volte non sappiamo proprio da dove cominciare. E quindi, soprattutto in questo periodo siamo alla costante ricerca di qualcosa di originale e unico da mettere sotto l’albero.

Altro che classici ricettari, ecco cosa regalare alla mamma o agli amici appassionati di cucina per fare un figurone

Per preparare la nostra lista dei regali spulciamo in lungo e in largo, nei negozi e sul web a caccia di quello giusto. Ma un’idea che non prendiamo proprio in considerazione è quella di regalare un oggetto che potrebbe essere utile in cucina. Soprattutto se il destinatario ama dilettarsi ai fornelli. Spesso non sappiamo cosa regalare alle nostre mamme o agli amici appassionati di cucina cadendo nel banale e optando per i classici doni.

Quindi la domanda è: cosa possiamo regalare di originale ad una persona amante della cucina?

Ovviamente per essere davvero originali non dobbiamo accontentarci del classico libro di ricette. Quindi dobbiamo andare alla ricerca di una soluzione innovativa, in grado di far restare a bocca aperta chi riceve il dono.

Passione ai fornelli

Possiamo magari scegliere il regalo in base alle passioni dei destinatari.

Per gli amanti della cucina giapponese potremmo pensare di regalare un set per sushi. Assicuriamoci, però, che il set contenga tutti gli accessori utili e necessari alla preparazione del sushi. E quindi che abbia: stuoia in bambù, bacchette, ciotole in ceramica, paletta per stendere il riso, hangiri, salsa di soia, e wasabi.

Per gli amanti della cucina classica possiamo regalare un mortaio e il pestello, così da sbizzarrirsi nella preparazione di un buon pesto fatto in casa. Qui possiamo scegliere tra i diversi materiali – rovere, pietra, marmo – in base allo stile dei destinatari.

Per i più fantasiosi amanti della pasticceria, possiamo optare per un kit per decorazioni torte. Dunque, scegliere tra allegre formine in silicone, spatolina, tasca da pasticcere con beccucci di varie dimensioni e piatto girevole.

Idee low cost

Ovviamente, tra i nostri regali non possono mancare sulla lista oggetti d’uso quotidiano.

Un supporto per il tablet potrebbe magari essere un’idea adatta a chi ama cucinare consultando le ricette sugli apparecchi digitali. In questo caso possiamo regalare un supporto abbastanza ampio così da poterlo utilizzare sia per i tablet e smartphone che per il libro di ricette.

Uno strumento che proprio non può mancare tra i fornelli è il termometro da cucina. Utile in diverse preparazioni culinarie per controllare la temperatura dei cibi.

