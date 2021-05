Le albicocche sono uno dei frutti più apprezzati dell’estate. Sono succose, fresche e hanno ottime proprietà nutrizionali. In pochi, però, sanno che dopo averle mangiate i noccioli vanno conservati. Ma noi di Proiezionidiborsa siamo qui per questo e stiamo per svelare delle divertenti idee per riutilizzarli. E non butteremo più i noccioli delle albicocche dopo aver scoperto queste fantastiche e originalissime idee di riciclo.

Creiamo dei prodotti per la casa e per il corpo

Il primo trucchetto per riciclare i noccioli di albicocca è quello di realizzare dei profumatori per la casa. Facciamo essiccare una buona quantità di noccioli e mettiamoli in un sacchetto di stoffa. Aggiungiamo qualche goccia di un olio essenziale o delle erbe aromatiche. Chiudiamo e mettiamo nei cassetti o nell’armadio. Per i prossimi mesi avremo in casa gli odori dell’estate.

Con i noccioli possiamo creare anche dei fantastici cosmetici. Prendiamone una decina e dopo averli lavati facciamoli asciugare al sole per mezza giornata. A questo punto con uno schiaccianoci rompiamo il guscio e raccogliamo la polpa contenuta all’interno.

Trituriamo il cuore dell’albicocca e mettiamola in un vasetto con olio d’oliva. Dopo quattro settimane avremo un olio di albicocca ottimo per curare la pelle secca e i capelli sfibrati o rovinati dall’esposizione al sole.

Non butteremo più i noccioli delle albicocche dopo aver scoperto queste fantastiche e originalissime idee di riciclo: gioielli home made e cuscini per la cervicale

Se amiamo la moda e siamo in cerca di idee uniche possiamo trasformare i noccioli in gioielli. Come? Ci basterà sceglierne alcuni di dimensione simile, bucare la punta con uno spillo e far passare un filo nel foro. A seconda della lunghezza del filo avremo nuovi bracciali o collane dal sapore etnico.

L’ultima idea di riciclo è quella di creare un cuscino per la cervicale. Mettiamo i noccioli all’interno di un cuscino fino a riempirlo completamente. Riscaldiamolo per qualche secondo nel microonde e appoggiamolo dietro la testa. Il calore e la consistenza dei noccioli saranno un toccasana per i nostri muscoli stanchi e contratti.