Un errore che molti commettono è strafare nei pasti non principali della giornata. Dunque meglio rispettare giuste porzioni per merenda e per spezzafame tra pranzo e cena altrimenti si corrono rischi per la dieta.

Tutti i nutrizionisti invitano a fare 5 pasti al giorno. Logicamente l’apporto calorico deve essere commisurato alle reali necessità di ognuno di noi. Perciò non bisogna affidarsi al fai da te per mantenere la linea ma rivolgersi a professionisti specializzati, capaci di calibrare una dieta su misura. Infatti gli italiani, soprattutto nell’ultimo anno, hanno cambiato le rispettive abitudini alimentari a causa di una maggiore presenza in casa.

Quasi un cittadino su due si concede uno spuntino non proprio frugale

I prodotti di maggior consumo sono yogurt, frutta e dolci fatti in casa. Ora con l’arrivo dell’estate e con le temperature più calde, ognuno di noi ha la propensione a preparare soluzioni più fresche come frullati e gelati dando spazio alla fantasia.

L’ultimo sondaggio effettuato dalla Doxa ha messo in evidenza che la pandemia del coronavirus ha fatto aumentare di molto il consumo d frutta, biscotti, pane, yogurt e creme spalmabili e merendine. Di conseguenza come è facile capire, gli italiani hanno fatto colazione, merenda e spuntini più ricchi del solito.

Attenzione alle porzioni

Purtroppo abbiamo commesso un errore fatale perché porzioni più abbondanti hanno messo a repentaglio la linea. Ma chi ha messo qualche chilo in più durante il lockdown ora ha tutto il tempo per rimediare iniziando a calibrare meglio cosa mangiare a colazione, per merenda e spuntino.

Giuste porzioni per merenda e per spezzafame tra pranzo e cena altrimenti si corrono rischi per la dieta

I nostri Esperti indicano delle merende amiche della dieta da preparare in casa, in modo da ristabilire un certo equilibrio. Chi vuole bere frullati deve sapere di non miscelare la frutta con più di 150 grammi di latte. Gli amanti dei dolci non devono mangiare una porzione più grande di 50 grammi. Infine diamo un suggerimento anche per un gusto che preferisce il salato: 50 grammi di pane conditi con pomodoro e 25 grammi di grana.