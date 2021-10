Quello che veramente distingue un grande chef da un cuoco amatoriale non sono tanto le abilità ai fornelli quanto il rispetto della materia prima. Saper valorizzare gusto e proprietà degli alimenti senza affogarli in condimenti e grassi eccessivi è fondamentale per fregiarsi del titolo di buon cuoco. Ma non finisce qui, perché dentro e fuori le cucine professionali, il principio da seguire è quello di limitare al massimo lo spreco alimentare. Proprio in ragione di questo concetto, quelle che proporremo sono golose ricette che prevedono l’utilizzo dei gambi di broccolo

Non butteremo più i gambi dei broccoli dopo aver scoperto questi 3 geniali modi di cucinarli

Se abbiamo preparato dei gustosi broccoli, avremo senz’altro separato le cime dal gambo che, molto spesso finisce nella pattumiera. Tuttavia, molti non sanno che compiendo questa operazione potrebbero perdersi dei piatti davvero squisiti, ma vediamo quali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Polpette di gambo

Prendiamo il gambo del broccolo e con l’aiuto di un pelapatate rimuoviamo le parti esterne più dure e coriacee. A questo punto facciamo il gambo in piccoli pezzi che metteremo a bollire in padella con dell’acqua. Trascorsi circa 15-20 minuti i gambi saranno teneri e pronti per essere utilizzati. Schiacciamo i gambi con l’aiuto di una forchetta rendendoli in crema, ai quali aggiungeremo una patata lessa, un uovo e del pan grattato. Formiamo delle piccole polpette che poi passeremo nell’uovo e nel pangrattato per poi friggerle o cuocerle in forno.

Per un tocco di gusto in più potremmo aggiungere un cubetto di provola al centro delle polpette.

Pesto di gambo

Un’altra facilissima ricetta è quella del pesto di gambo di broccolo che può essere utilizzato per rendere speciale un semplice piatto di pasta.

Come in precedenza priveremo il gambo della parte esterna più dura, lo faremo in pezzi e lo metteremo in padella con dell’acqua. Trascorsi i soliti 20 minuti, Inseriremo i gambi lessati in un mixer con parmigiano e olio d’oliva fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Per chi cercasse un gusto più inteso, è possibile sostituire il parmigiano con il pecorino.

Frittelle

Infine, prendiamo ispirazione da una grandissima chef stellata del ristorante “Le Colonne” a Caserta. La mitica chef Rosanna Marziale propone delle gustose frittelle di gambo di broccoli che viene prima fatto a rondelle e poi leggermente lessato. A questo punto le rondelle si passano nella pastella per poi essere fritte e realizzare un gustosissimo aperitivo.

Possiamo realizzare una buona pastella impiegando 200g di farina e circa 140 ml di acqua frizzante molto fredda.

Che dire, non butteremo più i gambi dei broccoli dopo aver scoperto questi 3 geniali modi di cucinarli.

Approfondimento

Pasta aglio olio e peperoncino stellata con questi segreti da chef che pochi applicano