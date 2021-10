Anche quest’anno la moda ha sfornato le sue tendenze invernali super cool. Gli stilisti hanno presentato mesi fa le loro collezioni, che oggi sono in vendita nei vari negozi di abbigliamento. Un filo conduttore lega tutti questi capi: i tessuti caldi. Non bisogna lasciare che le temperature più fredde siano il motivo per rinunciare a eleganza o tendenza.

Quindi, ecco 8 capi caldi e avvolgenti per dare il benvenuto all’inverno esprimendo il massimo dello stile e praticamente a ogni età. Si tratta, infatti, di capi super versatili e ottimi tanto per donne più adulte che per giovani ragazze. Ecco subito di quali capi si tratta e qualche spunto per i loro abbinamenti nel resto dell’outfit.

Tessuti confortevoli, fantasie a stampa e dettagli originali

Merita una prima menzione sicuramente il cappotto militare doppiopetto, nella sua versione al ginocchio. Si tratta di un modello stretto in vita e leggermente largo e ondulato nella parte finale. Questo delinea la silhouette ed è perfetto con quest’amatissima gonna che slancia pure la figura.

La seconda novità è il soprabito in tessuto bouclé, che ricorda la morbidezza dei peluche e veramente super confortevole. Tra le colorazioni più in voga esiste l’azzurro pervinca, ma a fare la differenza è sicuramente la particolarità della trama. Non a caso, questi sandali avevano spopolato negli scorsi mesi per questa stessa caratteristica.

E poi la mantella con collo a dolcevita e il cappotto jacquard con stampa “check”. La prima è un misto tra una mantella e un cardigan a collo alto, per scaldare il corpo nelle giornate più fredde e piovose. Il secondo è un cappotto a quadri dall’ampio volume e con bottoni doppiopetto.

Perfetto con jeans a palazzo, il piumino corto e aderente è bellissimo nella sue versione tweed. Il consiglio è di scegliere un modello con collo alto.

I tempi non sono nemmeno troppo lontani per pensare già al Natale e al Capodanno. Per sere magiche come queste, il consiglio è di puntare sul piumino lungo a ruota. Si tratta di un modello con la parte inferiore che ricorda proprio le gonne a ruota e incredibilmente super raffinato.

E, infine, il cappotto over in peluche e il poncho con catena oro, entrambi soprabiti invernali da sfruttare al massimo.

