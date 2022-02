Con i tempi che corrono si cerca di risparmiare su qualsiasi cosa.

Di sicuro le spese fisse non possono essere tagliate, ma possiamo cercare di limitarle al massimo.

Tra i rincari degli ultimi tempi anche il settore alimentare ha subito un’ascesa vertiginosa dei prezzi.

Andare a mangiare fuori è ormai un lusso per pochi o qualcosa che facciamo di rado.

È importante capire come fare a risparmiare sulla spesa per cucinare senza spendere troppo per un solo pasto.

Quello a cui però proprio non vogliamo rinunciare è di sicuro il gusto.

Vanno bene il risparmio e l’attenzione da riporre nel fare la spesa ma è bene anche continuare a coccolarci.

È possibile imparare come cucinare un primo piatto con salsiccia gustoso che non ci farà rimpiangere le cene costose.

Fare bene i conti

Al supermercato è sempre bene tenere a mente alcuni consigli per non spendere troppo:

facciamo sempre una lista così sarà più facile evitare di comprare cose che non ci servono;

non andare mai affamati, dopo i pasti è l’ideale;

stabilire un budget e non portare con noi più soldi di quelli che abbiamo deciso di spendere;

controllare sempre i prezzi al chilo e mai ad unità;

Già così sarà più facile risparmiare. In più se facessimo una lista di ricette da preparare durante la settimana, ridurremmo tempo e spreco di cibo.

Se già abbiamo in mente cosa cucinare sarà impossibile comprare cose che non sappiamo come abbinare tra loro.

Come cucinare un primo piatto con salsiccia veloce ed economico con questa ricetta da 1 euro a persona

Un piatto ideale può essere questo riso con patate e salsiccia.

Il riso carnaroli si attesta sui 2,99 euro al Kg. Questo significa che in una ricetta per due persone che prevede una porzione di ca. 80 gr a testa il costo si aggira sui 47 centesimi.

Stessa cosa vale per le patate. Con un costo di 60 centesimi al Kg sono tra gli alimenti più convenienti e ci costano solo 10 centesimi per la stessa porzione del riso.

Aggiungiamo la salsiccia, meno costosa rispetto ad altri prodotti ma super gustosa.

Per due salsicce dal peso di 100 gr il costo è di 1,50 euro.

A questo punto è facile fare i conti e vedere che con 2 euro possiamo facilmente cucinare un piatto per due.

Gli ingredienti quindi sono:

160 gr di riso carnaroli

160 gr di patate

2 salsicce

Sale qb.

Essendo le salsicce molto grasse e speziate possiamo anche evitare di mette l’olio e l’aglio, per un piatto più leggero.

Facciamo rosolare la salsiccia in padella a fuoco lento facendo rilasciare il grasso. La mettiamo da parte e in quel grasso tostiamo il riso. Allunghiamo con acqua bollente salata a copertura.

Dopo 10 minuti mettiamo le patate precedentemente tagliate a tocchettini, facciamo cuocere altri 10 minuti. Aggiungiamo di tanto in tanto acqua se necessario.

Mettiamo la salsiccia e facciamo finire per altri 5 minuti. Infine mantechiamo con una noce di burro e un cucchiaio di parmigiano