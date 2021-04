Siamo impegnati nelle faticose pulizie di primavera e in un armadio abbiamo trovato uno scatolone pieno di vecchie musicassette? Stiamo attenti a non commettere il grave errore di farle finire nel cestino della spazzatura. Oggi noi di Proiezioni di Borsa sveleremo il motivo per cui non butteremo mai più le nostre vecchie musicassette grazie a queste cinque straordinarie idee di riciclo creativo. Serve solo un po’ di fantasia e un pizzico di ingegno.

Creiamo dei fantastici portaoggetti vintage

Se siamo degli amanti dello stile urban possiamo utilizzare le nostre musicassette per creare dei fantastici portaoggetti. La mascherina in plastica, ad esempio, può facilmente diventare un rivestimento per il portafogli oppure una custodia per il nostro lettore mp3.

Non buttiamo neanche la custodia. Se la apriamo può diventare una pratica base per il cellulare quando ascoltiamo la nostra musica preferita o durante la ricarica.

Anche i più attenti alla moda possono sbizzarrirsi con le musicassette. È sufficiente aprirle e farle passare attraverso una cintura. Avremo un copri fibbia unico e dal sapore vintage.

Non butteremo mai più le nostre vecchie musicassette grazie a queste cinque straordinarie idee di riciclo creativo: costruiamo tavoli e mensole

Con le vecchie musicassette e pochi altri accessori possiamo costruire anche tavoli, sedie e mensole stile anni ’70. Basta qualche goccia di colla e un buon numero di cassette per rivestire un vecchio tavolo e ridargli nuova vita.

Un’altra idea straordinaria è quella di usare le mascherine delle musicassette con delle vecchie scatole da scarpe. Potremo creare così delle fantastiche mensole da attaccare al muro, dei contenitori a forma di cubo o degli splendidi porta lampade.

Non gettiamo via neanche i nastri delle bobine. Possono essere utili per creare degli originalissimi biglietti di auguri o al posto della carta per impacchettare i regali.

Se “non butteremo mai più le nostre vecchie musicassette grazie a queste cinque straordinarie idee di riciclo creativo” è stato utile e cerchiamo altre idee innovative per riutilizzare vecchi oggetti consigliamo anche “le soluzioni più ingegnose per riciclare vecchie damigiane”.