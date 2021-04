Esistono mode nell’abbigliamento, nell’alimentazione e ovviamente anche nel settore della bellezza e del benessere. Ogni anno appaiono nel mercato nuovi prodotti che promettono la giovinezza eterna oppure il dimagrimento istantaneo. Molti prodotti sostengono di svolgere un’azione detox e di liberarci delle tossine del nostro corpo. Oggi vedremo qual è l’inquietante verità che nasconde questo prodotto detox di cui tutti parlano.

Un prodotto che dovrebbe depurare

Se siamo attenti alle mode che cambiano avremo certamente visto le pubblicità sui giornali dei miracolosi cerotti giapponesi, che promettono di purificare il corpo in un’azione detox mai vista prima.

Questi cerotti vanno applicati sulle piante dei piedi prima di andare a dormire e tenuti tutta la notte. Al mattino bisogna rimuoverli e secondo chi li vende avrebbero assorbito tutta la sporcizia contenuta nel nostro corpo. Prova di questo sarebbe il fatto che i cerotti hanno assunto un odore sgradevole e sono aumentati di volume. Tutto molto bello e interessante, peccato che non sia vero.

L’inquietante verità che nasconde questo prodotto detox di cui tutti parlano

Questi cerotti contengono al loro interno un mix di erbe in polvere che a contatto col sudore del corpo, naturalmente prodotto durante la notte, si bagnano e aumentano di volume oltre a sprigionare l’intenso odore.

Quindi l’effetto di assorbire le tossine è assolutamente una bufala, come era facile da immaginare.

Purtroppo è impossibile che qualsiasi prodotto di questo genere abbia un effetto depurativo e detox, perché il nostro corpo è un sistema complesso che non funziona in questo modo. Purtroppo non basta una tisana, né un cerotto, per ristabilire i complicati equilibri funzionali del nostro corpo.

L’unico modo per mantenersi in salute è adottare uno stile di vita sano, seguire un’alimentazione equilibrata e svolgere attività fisica quotidiana. Tutte le promesse di miracoli dei “guru” sono bufale, purtroppo.

