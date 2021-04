Il prezzemolo è uno degli ingredienti più utilizzati in cucina. Sulla pasta o sui secondi, il prezzemolo si sposa perfettamente con piatti a base di pesce di cui risalta il gusto e il profumo.

Il sapore intenso e la facile reperibilità lo rendono indispensabile in cucina, qualsiasi sia la ricetta che vogliamo preparare. Inoltre, molte persone sono solite coltivarlo in casa evitando così di acquistarlo al supermercato. Ne esistono due tipi, a foglia riccia ed a foglia liscia ed è quest’ultimo il più coltivato e consumato in Italia. Molto semplice da curare, bisogna però ricordarsi che si tratta pur sempre di una pianta che necessita di umidità e per questo va annaffiata frequentemente. Tuttavia, è risaputo che riesce a sopravvivere anche in condizioni climatiche alquanto dure e ciò la rende una pianta assolutamente speciale.

Una fogliolina dalle mille proprietà

Non soltanto buono e profumato, il prezzemolo ha tante proprietà importantissime per il nostro benessere.

Per prima cosa, contiene grandi quantità di vitamina C dalla nota azione antiossidante e protettiva per l’organismo. D’altra parte, è stato dimostrato che il prezzemolo stimola l’appetito e la digestione garantendo così la salute del nostro intestino.

Non tutti sanno però che il prezzemolo ha effetti depurativi e drenanti che lo rendono perfetto per combattere la ritenzione idrica. Ma non solo. Le sue proprietà sono note anche per regolare il ciclo mestruale, grazie alla presenza di apiolo che ne stimola il flusso.

Vediamo quindi come utilizzarlo in cucina in un modo diverso dal solito ma molto semplice da realizzare.

È geniale come questo modo di usare il prezzemolo combatta la ritenzione idrica e preservi la nostra salute

Stiamo parlando del decotto di prezzemolo. Si tratta di una particolare tisana ottenuta tramite decozione che possiamo facilmente preparare in casa. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno sono circa 5 grammi di radice di prezzemolo secca e 150 ml di acqua. Mettiamo a bollire l’acqua insieme alla radice per una decina di minuti e, una volta spento il fuoco, lasciamo altrettanti 10 minuti in infusione. A questo punto filtriamo l’acqua e il decotto è pronto. Possiamo berlo al naturale o addolcirlo con del miele. In questo caso la doppia azione di prezzemolo e miele sarà un’esplosione di odori, sapori e benessere.

È geniale come questo modo di usare il prezzemolo combatta la ritenzione idrica e preservi la nostra salute lasciando un’incredibile sensazione di freschezza e leggerezza.

Il decotto non è adatto alle donne in gravidanza e, naturalmente, consigliamo a chiunque di seguire i consigli del medico in base al proprio stato di salute.