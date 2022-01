Gli asciugamani, che siano da bagno o da spiaggia, sono forse i primi oggetti all’interno di casa che tendono a rovinarsi. Questo succede a causa dei frequenti lavaggi ai quali sono sottoposti, che ci obbligano spesso e volentieri a comprarne sempre nuovi.

Se però comprarne nuovi è quasi un obbligo, buttare quelli vecchi potrebbe non essere l’idea più intelligente. Vediamo allora insieme come mai non butteremo mai più i vecchi asciugamani perché sono utilissimi quando riciclati in questo modo.

Alcuni tra i metodi più semplici

Il primo metodo di riutilizzo per gli asciugamani vecchi è sicuramente quello di ritagliarli e sfruttarli durante le pulizie di casa. Se usati per questo scopo, vanno bene anche se presentano buchi o se il tessuto è molto rovinato. L’importante sarà che facciano il loro dovere. Usiamoli allora per pulire vetri, asciugare piatti e lavello o, infine, anche per lucidare il pavimento.

Lo stesso si potrà fare con i teli da mare, che sono più spessi, resistenti e possono essere ritagliati o cuciti per dar vita a nuovi oggetti. Recuperando diversi quadratini da questi teli molto grandi, avremo una scorta praticamente infinita di morbide presine per la cucina: oggetti sempre utili e necessari, di cui si ha sempre bisogno.

Un’altra tecnica di riciclo per gli asciugamani da viso potrebbe essere quella di prenderli e, una volta piegati a metà in lunghezza, cucirne due lati. Il risultato produrrà delle pratiche sacche porta-scarpe, che potremo utilizzare in valigia durante i viaggi o anche solo nell’armadio per evitare la polvere. Usando sempre la stessa tecnica, un asciugamano di piccole dimensioni potrebbe diventare un comodissimo beauty case. Basterà ripiegare un lato dell’asciugamano su se stesso per circa un terzo della lunghezza, fatto questo cuciamone i lati e creiamo così delle piccole sacchettine. In ognuna delle quali potremo riporre dentifricio, spazzolino e rasoi. Andremo poi a chiudere arrotolando e fermando il tutto con un nastro.

Per finire, un’idea di riciclo molto utile per genitori e parenti sarà quella di ricavare da alcuni vecchi asciugamani dei comodi bavaglini. Il tessuto è infatti perfetto per lo scopo, dovremo quindi solo sagomare e aggiungere un foro al centro per far passare la testa del bambino. Una volta fatto questo, basta aggiungere qualche simpatico ricamo e cucirne i bordi per ottenere un prodotto nuovo e utile senza spendere un soldo.

