Non c’è niente da fare tra tutti i pantaloni in commercio, i jeans sono sicuramente i più famosi e anche i più acquistati. Purtroppo, però sono anche i più rovinati, bucati e spesso ingiustamente buttati.

Vediamo allora assieme perché non butteremo mai più i jeans vecchi e strappati ora che conosciamo queste sorprendenti tecniche di riciclo creativo.

Una bellissima gonna in jeans alla moda

La prima tecnica che potremo utilizzare per riciclare jeans vecchi e strappati è proprio quella di trasformarli in una comoda e bellissima gonna di jeans. Il procedimento sarà davvero molto semplice: innanzitutto dovremo il tagliare le gambe dei nostri jeans ad altezza ginocchia; poi con un coltellino, o un taglia asole, andremo a recidere le cuciture della parte interna dei nostri jeans fino ad arrivare al cavallo; una volta fatto questo non ci resterà che stendere il tessuto e sovrapporre le parti interne così da unire i due spazi per le gambe; fatto questo non ci resterà che cucire il tutto a mano o a macchina ed ecco che avremo ottenuto la nostra bellissima gonna alla moda.

Un pratico e originale porta bevande

Un’altra idea geniale per riutilizzare il tessuto dei vecchi jeans è quella di creare un porta bevande calde per proteggere le nostre mani. Basterà tagliare una striscia di tessuto di almeno 10 cm, rifinirne i bordi e cucirne assieme le estremità, magari chiudendolo con un bel bottone decorativo.

In questo modo avremo realizzato un bellissimo e pratico porta bevande calde, senza spendere un soldo e salvando un oggetto dalla spazzatura.

Una porta oggetti con magnete da attaccare al frigo

Per finire potremo anche creare con le tasche dei nostri vecchi jeans, degli utilissimi porta oggetti da attaccare al proprio frigo con un magnete. Dovremo semplicemente ritagliare la tasca e, senza grandi sforzi, fornirla di un magnete da frigo: in questo modo potremo tenere da parte i nostri oggetti in modo pratico e comodo, sempre a portata di mano.

Erano proprio questi i motivi per cui non butteremo mai più i jeans vecchi e strappati ora che conosciamo queste sorprendenti tecniche di riciclo creativo.

