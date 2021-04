Il ponte del Primo Maggio sarà l’occasione attesa da milioni di italiani per godere di un weekend di pausa e ristoro. Ma anche il primo appuntamento per iniziare a stilare seriamente un panel di possibili posti dove andare a vivere le ferie estive.

Dopo un anno intero di sofferenza per via del Covid, quali mete scegliere e in quali paesaggi andare a trascorrere l’estate 2021?

Vediamo allora alcune possibili mete in Italia tra cui scegliere, all’insegna dell’originalità e della sicurezza in tema Covid. Presentiamo quindi le vacanze da sogno 2021 tra trulli in Puglia e Sassi di Matera o tra paesaggi mozzafiato dalla Liguria alla Sicilia.

Tra l’Appennino e le Murge

Se i nostri drivers rimandano alla scelta di luoghi sicuri e lontani dal turismo di massa, i Sassi di Materia in Basilicata e i trulli in Puglia fanno al caso.

Certo, si tratta di accomodation non sempre alla portata di tutte le tasche. Ma la scelta ripaga in termini di pace, bellezza dei posti e alta qualità della vita. Peraltro le due aree sono limitrofe e quindi mutuamente integrabili.

Potrebbe anche succedere che in alta stagione tra trulli e Sassi siano più disponibili i primi. Questi storici edifici in pietra sono infatti disseminati tra Alberobello e i paesini limitrofi tra la Valle d’Itria e la bassa Murgia. La circostanza li rende in teoria una meta più plastica in termini di scelte e soluzioni finali.

Sempre restando in Puglia, all’articolo di cui qui il link segnaliamo 5 spiagge da sogno in Salento e a prova distanziamento.

Per gli amanti della natura mozzafiato

Particolarmente ricca è la scelta di chi punta all’estate per coniugare relax, aria sana, movimento e paesaggi mozzafiato. Da Nord a Sud dell’Italia le Regioni si stanno infatti industriando per offrire il top delle offerte ai turisti. Tra le tante alternative, selezioniamo le seguenti.

Marche e Abruzzo da alcuni anni hanno messo a puntino tutta una serie di itinerari per chi vuole fare della bici e il movimento in generale il suo cardine estivo.

Peraltro la conformità geografica delle due Regioni lo consente perfettamente. Si parte dall’entroterra, a ridosso dell’Appennino, per poi scendere verso il mare Adriatico. Un mix perfetto per chi cerca la combinata mare-montagna.

In particolare l’Abruzzo ha vinto l’Oscar del cicloturismo con i suoi oltre 100 km di ciclovia.

Andando più a Nord, anche la Liguria quest’anno batte sulle soluzioni originali, accattivanti e soprattutto open-air. Al riguardo segnaliamo l’Alta Via dei Monti Liguri, un reticolato di escursioni lungo circa 440 km cha va dalla Costiera di Ponente a quella di Levante. Un tragitto unico nel suo genere e affascinante, adatto a chi ha fiato e cerca un’esperienza che vada letteralmente fuori dal comune.

Infine, sempre in tema di paesaggi mozzafiato vi rientrano di diritto i rifugi della Lombardia posti alle pendici delle Alpi. Al riguardo, citiamo l’iniziativa dei Girarifugi, che si snoda appunto tra i rifugi e gli alpeggi disseminati nella Regione.

Andando all’altro estremo, invece, la Sicilia ha lanciato il programma “See Sicily”, ossia una notte gratis ogni tre confermate. Ancora, per chi invece va alla ricerca di itinerari enogastronomici segnaliamo le tredici strade del vino e dei sapori presenti nella Regione.

Infine, per gli amanti dell’alternativo-chic citiamo la possibilità di fare vacanza nei vecchi fari dismessi e oggi dimore immerse in una natura a cinque stelle. Un’esperienza unica nel suo genere che dà la possibilità di “dominare” dall’alto il mare. E di viverlo pienamente con gli occhi, con il profumo e il palato dei suoi frutti di mare.

