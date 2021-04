Tra tutti gli oggetti di casa, e non, che possono essere facilmente riutilizzati e riciclati in un altro modo, non in molti pensano alle scale vecchie. Attrezzi imponenti e ingombranti non sembrano associarsi bene ad altri utilizzi: ma questo è solo il pensiero di un principiante del riciclo creativo.

Vediamo allora assieme come mai non dovremmo mai buttare le vecchie scale in legno perché possono essere riciclate in questi fantastici modi.

Una fantastica e insospettabile libreria

Una prima idea per riciclare una vecchia scala in legno è quella di trasformarla in una fantastica insospettabile libreria. Per realizzare quest’originalissima idea basterà restaurare e decorare a piacimento la nostra vecchia scala, per poi fissarla al muro in orizzontale. In questo modo potremo allora posizionare i libri tra i pioli, andando quindi a utilizzare questi spazi come se fossero dei piccoli scaffali. Grazie questa idea, potremmo quindi dire di aver riciclato un oggetto ormai vecchio e avergli donato nuova vita.

Un pratico e originale comodino

Un’altra idea riciclare una vecchia scala, soprattutto quando parliamo di una di piccole dimensioni, è quella di trasformarla in un pratico comodino. Dovremo soltanto posizionarlo a fianco al letto per avere a disposizione un nuovo mobiletto, originale e di design, completamente a costo zero.

Seguendo questa idea trasformeremo i gradini in ripiani del comodino, su cui potremo appoggiare libri, riviste e tanti altri oggetti.

Delle simpatiche cassette per uccelli

Per finire, si potrebbero utilizzare le vecchie scale in legno come modo simpatico e decorativo per fornire riparo agli uccellini. Basterà decorarle con qualche pianta rampicante e qualche colore che ricordi la natura, per poi disporle in giardino con sopra delle piccole casette per volatili. In questo modo renderemo ancora più bello ed eco friendly il nostro giardino: un piccolo parco naturale per amici e animali del quartiere.

Ecco allora che in quest’articolo abbiamo visto che non dovremmo mai buttare le vecchie scale in legno perché possono essere riciclate in questi fantastici modi.

Approfondimento

Non butteremo mai più i tubi delle patatine grazie a queste 3 pratiche di riciclo creativo