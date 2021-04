Per quanto sia estremamente importante sapere come rimediare a tutti i possibili inconvenienti che ci potrebbero capitare, altrettanto importante è riconoscere le cause che li creano. La prevenzione infatti è l’unica vera arma a nostra disposizione. Del resto solamente conoscendo le cause dei problemi e soprattutto sapendo che cosa mettere in campo per evitare che accadano, si potrà fare veramente la differenza. E non è un caso se oggi, invece che presentare una soluzione, parleremo di un ottimo metodo di prevenzione. Infatti non ci pensiamo mai ma è proprio questo lo sbaglio per cui si forma troppo ghiaccio nel congelatore.

Poco spazio

Il freezer, così come il frigorifero, rappresenta uno degli elettrodomestici più importanti dentro casa. Succede però spessissimo di non poter mantenere al suo interno tutti i cibi che potrebbe ospitare. E ciò accade sempre per lo stesso motivo, ovvero la presenza di ghiaccio. Alle volte se ne crea talmente tanto che lo spazio a nostra disposizione per mettere gli alimenti si dimezza, causandoci così non poco disagio. Bene, a tal proposito, scopriremo tra poco una cosa interessante. Infatti non ci pensiamo mai ma è proprio questo lo sbaglio per cui si forma troppo ghiaccio nel congelatore.

Sbalzo termico

Come dicevamo per risolvere i problemi legati all’ambito domestico la prima cosa da fare è comprenderne le cause. Ed in questo caso i fattori responsabili della formazione di ghiaccio possono essere diversi. Da una temperatura estremamente bassa ad un alto tasso di umidità nel congelatore, la lista è lunga. Se però siamo certi che l’elettrodomestico funzioni perfettamente e che lavori ad una temperatura corretta, allora la causa porrebbe essere un’altra. Ovvero l’abitudine, che molti di noi hanno, di inserirvi all’interno alimenti ancora troppo caldi, o comunque tiepidi.

Potrà sembrare una sciocchezza ma è proprio questo sbalzo termico a far si che l’umidità si formi e, di conseguenza, che il ghiaccio prenda sempre più spazio. È importante ricordarsi quindi di far freddare appieno gli alimenti, magari preferendo prima un passaggio in frigorifero. Per avere una sicurezza maggiore, consigliamo inoltre di inserire questi alimenti in contenitori appositi che trattengano il calore, di modo da non farlo disperdere per il congelatore. Così facendo scongiureremo questo fastidiosissimo problema, e avremo tutto lo spazio a nostra disposizione per conservare i cibi.