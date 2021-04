I grandi bevitori di caffè sanno che col tempo è impossibile non accumulare contenitori su contenitori di questa fantastica bevanda. Questi bellissimi barattoli in metallo rischiano però di essere buttati nella spazzatura, aggiungendosi al mare di rifiuti che tutti noi produciamo ogni giorno. Possiamo però decidere di riciclarli donandogli nuovi scopi e utilizzi.

Ecco allora che in questo articolo vedremo perché non butteremo mai più i barattoli del caffè grazie a queste tre semplicissime tecniche di riciclo creativo.

Bellissime lanterne

Un impiego utile e decorativo per riciclare i barattoli del caffè è quello di usarli per creare delle bellissime lanterne da esterni. Questa tecnica consiste nello sfruttare il materiale metallico dei barattoli del caffè, che è quindi molto resistente al calore. In questo modo, praticando dei piccoli fori con un attrezzo appuntito e creando dei disegni geometrici con questi, otterremo delle lanterne originali.

Dei fantastici oggetti decorativi perfetti per le notti d’estate che avranno bisogno solo di qualche lumino per stupirci.

Una libreria curiosa e originale

Allo stesso modo potremmo anche riutilizzare i barattoli del caffè per creare i supporti dei ripiani di una curiosa e originale libreria. Il requisito principale per questo progetto sarà sicuramente avere raccolto abbastanza barattoli che poi andremo ad incollare uno sopra l’altro. In questo modo avremo trasformato dei semplici contenitori da cucina, nei quattro supporti sui quali fissare i ripiani della nostra nuova libreria. Un’idea originale e ambiziosa che renderà la nostra casa unica e particolare.

Pratici porta gomitoli di lana

Per finire potremo anche utilizzare questi barattoli come contenitori per conservare i gomitoli di lana. Un’idea di riciclo creativo che sarà particolarmente apprezzata da tutti coloro che amano lavorare a maglia.

Potremo allora conservare nei vari barattoli i nostri gomitoli dividendoli per colore o tessuto e tenendoli inoltre sempre al sicuro da sporco e umidità. Erano allora questi i motivi per cui non butteremo mai più i barattoli del caffè grazie a queste tre semplicissime tecniche di riciclo creativo.

