Forse non tutti lo sanno ma le chiavi vecchie non sono oggetti inutili. Possono essere infatti perfette per creare e dare vita a nuovi interessanti oggetti grazie al riciclo creativo. Vediamo allora assieme come mai non butteremo mai più le chiavi vecchie grazie a queste tre sorprendenti tecniche di riciclo.

Originali linguette per cerniere

Un’idea davvero originale per riciclare le vecchie chiavi che ci sono avanzate è sicuramente quella di trasformarle in delle originali linguette per cerniere. Dovremo soltanto selezionare le chiavi più originali e belle, non importano i graffi o i segni lasciati dal tempo. Anzi saranno proprio questi a conferire alle nostre linguette un fantastico effetto vintage. Una volta fatta questa scelta e decorate, magari con qualche piccola placca colorata in metallo, avremmo ottenuto delle bellissime linguette che non ci resta che attaccare.

Trasformiamole in stilosi orecchini

Un’altra semplicissima tecnica di riciclo sarà quella di utilizzare le coppie di vecchie chiavi, entrambe della stessa forma e dimensione, per ricavare un paio di orecchini. Dovremo soltanto procurarci i gancetti per orecchini appositi e magari qualche ninnolo o perlina da aggiungere come decorazione. Tutti oggetti che possiamo facilmente reperire nel più vicino negozio di bricolage e fai da te spendendo davvero pochissimo. Una volta personalizzate e decorate le nostre chiavi avremo ottenuto una fantastica coppia di orecchini nuovi a costo zero.

Dei bellissimi anelli unici

Infine, non sono in tanti a sapere che una chiave vecchia può anche diventare un fantastico ed unico gioiello fatto a mano. Alcune chiavi, infatti, a seconda della loro lunghezza e del loro spessore, sono perfette per essere trasformate in dei bellissimi e unici anelli. Particolarmente molto belli saranno gli anelli ricavati da delle chiavi di vecchio tipo, quelle per serrature a chiavistello che utilizzavano le nostre nonne. Basterà prenderle e, con l’aiuto di un cilindro spesso come un dito, piegarle su sé stesse fino a prendere la forma di un anello.

Ecco, così, che allora avremo visto perché non butteremo mai più le chiavi vecchie grazie a queste tre sorprendenti tecniche di riciclo.

