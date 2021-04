Le imprese italiane sono tra le più tassate al Mondo. La pressione fiscale sulle aziende italiane è sproporzionata rispetto agli altri Paesi europei. Sono solo due tra le frasi più utilizzate per dire che le aziende in Italia pagano troppe tasse.

Eppure a guardare la classifica delle prime venti Nazioni con l’aliquota sul reddito delle società più alta, non troviamo l’Italia. La nostra amata Nazione si colloca poco al di sopra della media mondiale.

Tuttavia ci sono posti al Mondo dove le aziende di tasse ne pagano meno che in Italia, anzi l’aliquota sul reddito delle società è pari a zero. Ma allora quali sono i 15 posti al Mondo dove non si pagano tasse e perché?

Paesi con imposta sul reddito delle società pari a zero

La Tax Foundation è un’organizzazione fondata da un gruppo di top manager americani. Elabora dei report che puntualmente vengono utilizzati dal governo degli Stati Uniti per indirizzare le scelte di politica economica. Ha pubblicato, poco tempo fa, uno studio sulle aliquote dell’imposta sul reddito delle società.

Dal report emerge che ci sono posti dove le aziende non pagano tasse. In Paesi come Anguilla, Bahamas, Bahrein, Bermuda, solo per citarne alcuni, nel 2020 non sono state applicate imposte sul reddito delle società. Per trovare posti più vicini ci dobbiamo spostare nel canale della Manica, l’isola di Jersey, l’isola di Man e l’isola di Guernsey fanno parte di questo elenco come unici posti in Europa.

Ecco alcuni dei 15 posti al Mondo dove non si pagano tasse, cliccando sul collegamento è possibile vedere il report completo, con tante informazioni interessanti.

Perché i Governi mondiali sono preoccupati da questo

Ma perché in questi Paesi non si pagano tasse? Il motivo preponderante è per attirare capitali e investimenti in posti dove non si è saputo sviluppare l’economia in altri settori.

Un’altra domanda sorge spontanea. Perché in questo momento si parla tanto del report elaborato dalla Tax Foundation? I Governi mondiali studiano modi per recuperare fondi dopo che la pandemia in corso ha svuotato le casse degli Stati.

Una delle idee allo studio è naturalmente quella di aumentare la tassazione delle aziende. La paura, ovviamente, è quella che le società più organizzate porteranno i loro proventi e investimenti in posti dove pagano meno imposte. E per evitare tutto questo, i paesi del G20, stanno studiando un modo per concordare l’applicazione di un’aliquota minima fiscale.

