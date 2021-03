Aria di primavera equivale ad aria di pulizie profonde della casa. Ma non solo della casa, anche dell’armadio. Prima di fare piazza pulita di ogni cosa che non si usa più, soffermiamoci un attimo sull’oggetto che si vuole buttare. Magari è ancora utilizzabile e non è necessario buttarlo via. Ecco quindi che non bisogna buttare via le cinture vecchie perché sono utilissime per la casa.

La doppia vita della cintura

Sia da uomo sia da donna, non buttare via le cinture vecchie perché sono utilissime per la casa. Infatti si possono costruire tantissimi oggetti veramente carini. Una cintura può trasformarsi in un porta mensole, quadri e anche specchi. Può sostituire la solita catena per donare alla casa uno stile più vintage e ricercato.

Come procedere

La prima cosa da fare è sicuramente scegliere cosa si vuole attaccare al muro con la cintura. Poi bisogna tagliare con una forbice le due estremità. Ora tagliare a metà la cintura rimasta. È importante che le due metà siano della stessa lunghezza, sennò crolla tutto.

Ora prendere due mensole in legno. Per fare tutto riciclato si possono usare delle doghe di un letto vecchio. Si posso riverniciare di un colore più in linea con la stanza e il gioco è fatto. Sulle estremità delle assi di legno far girare attorno i due pezzi di cintura. Ora fissarli bene con dei chiodi al legno e poi attaccarli al muro. Ed ecco le nostre mensole fai da te.

Lo specchio

Con una vecchia cintura si può attaccare anche uno specchio o un quadro. Il procedimento è simile a quello delle mensole. Tagliare l’estremità della cintura, e poi tagliare a metà la parte restante. Ora con dei chiodi attaccare su un lato un pezzo di cintura e sull’altro lato l’altro pezzo di cintura. Tirare verso l’alto i due lembi di cintura rimasti liberi e fissarli al muro.

