Non buttare i barattoli del bagnoschiuma perché hanno un utilizzo geniale per la casa grazie al riciclo creativo. Ogni oggetto ha la possibilità di trasformarsi in altro. In questo modo si riciclano saggiamente gli oggetti e si evita di contribuire alla formazione eccessiva di rifiuti.

È molto importante saper dare vita a qualcosa che apparentemente non ne ha più: come ad esempio dei barattoli vuoti del bagnoschiuma. Che utilizzo possono avere? Come possono essere utili? In che modo si possono usare? Ora lo spieghiamo subito.

Oltre agli oggetti anche il cibo

Sempre sulle pagine di ProiezionidiBorsa sono stati affrontati vari modi per riciclare gli oggetti. Come ad esempio i barattoli di vetro, oppure i tappi di sughero. Ma non solo oggetti, anche cibo. Ad esempio come utilizzare la buccia della mela, l’acqua di cottura. Insomma sembra veramente che quasi tutto abbia una secondo vita. Dunque non buttare i barattoli del bagnoschiuma perché hanno un utilizzo geniale per la casa.

I barattoli del bagno schiuma cambiano faccia

Quando il bagnoschiuma finisce attenzione a non buttarlo, perché ha un utilizzo geniale per casa. Infatti se decorato e tagliato diventa un perfetto vaso per i fiori. Ma come fare? Ora lo vediamo.

Dunque la prima cosa da fare è prendere il nostro barattolo e lavarlo bene. Una volta lavato allora sarà pronto per essere modificato. Prendere un taglierino e tagliare la parte alta del barattolo, in modo di avere la parte superiore del futuro vaso abbastanza larga.

Ora in una ciotola aggiungere del colore acrilico e del bicarbonato, oppure del sale, e dipingere la superficie esterna del vaso. È possibile farlo monocolore, a righe, a pois oppure anche con dei disegni. Inoltre se si hanno dei bambini in casa potrebbe essere un ottimo modo per passare un po’ di tempo con i propri figli, facendo dei lavoretti creativi.

