Almeno una volta nella vita abbiamo avuto il pensiero di ingrandire la cucina perché ormai non c’era più spazio. Mobili pieni di stoviglie, di strumenti per cucinare, il piano lavoro è colmo di cose e nei cassetti gli oggetti fanno fatica a stare. Per non parlare poi della dispensa che occupa gran parte della cucina.

Il disordine in cucina è un vero problema, soprattutto perché in una casa disordinata non si trovano più le cose. Magari abbiamo comprato del riso che non abbiamo mai usato solo perché nascosto nella dispensa sommerso da altri cibi. Motivo per cui bisogna non buttare le vecchie scatole di carta perché possono essere utili in cucina per fare spazio.

Le scatole tipo quelle dei cereali

Spesso produciamo una quantità di rifiuti che in realtà può essere assolutamente ridotta grazie al riciclo creativo. E oggi vogliamo trasformare delle scatole di carta, come quelle dei cereali, in un oggetto utilissimo per la casa. In seguito spieghiamo perché non buttare le vecchie scatole di carta, perché possono essere utili in cucina per fare spazio.

Il procedimento

La prima cosa da fare è prendere la nostra scatola e delle forbici. Ora tagliare, maneggiando con cura le forbici, le alette della scatola. Dunque dovremmo avere un rettangolo aperto sopra.

Dato che la scatola presenterà il logo del marchio dei cereali possiamo quindi coprirlo come più ci aggrada, sempre in linea con il design della cucina. Ad esempio si può usare della tempera oppure della carta plastificata con delle fantasie sopra.

Una volta deciso come modificare la scatola sulla parta posteriore possiamo attaccare del nastro biadesivo. In questo modo possiamo fissare la nostra scatola ad una parete. Oppure possiamo creare due piccoli fori ai lati e far passare un cordino da appendere ad un chiodo.

Dentro possiamo inserirci veramente di tutto, come ad esempio i rotoli di carta forno o la pellicola trasparente. Ma potrebbe diventare anche il luogo dove si tengono i mestoli da cucina in legno.

