Qual è il motivo per cui si dovrebbe investire sull’azionario e sulle singole azioni? La convenienza e il rendimento. Il primo aspetto è dato dalla sottovalutazione degli assets rispetto al prezzo corrente, il secondo, dal possibile rialzo. Questi due aspetti sono elementi inscindibili del premio per il rischio. Investire in azoni significa assumersi dei rischi di perdere dei soldi e per questo motivo, il rendimento atteso deve essere di una certa percentuale maggiore risetto a quello dei titoli di Stato, che sono risk free. Questa percentuale cercata dagli investitori, è stata storicamente del 2/3% in più, ed in alcuni casi anche maggiore. Dai minimi di marzo dello scorso anno, le quotazioni degli indici azionari americani si sono quasi raddoppiate ma ancora non si ravvisano pericoli all’orizzonte. E poi, i tassi di interesse sono ancora vicini allo zero.

Fra le tante opportunità abbiamo scelto 5 azioni sottovalutate a Wall Street da non perdere d’occhio perchè potrebbero riservare grandi sorprese nei prossimi mesi.

Negli ultimi mesi, nonostante la forte salita ci sono ancora alcuni settori che rimangono sottovalutati e di volta in volta si assiste al passaggio da un settore all’altro (rotazione settoriale). Questo potrebbe dare benzina al rialzo in corso ancora per alcuni mesi, prima di uno stop duraturo. Le nostre attese sono per una fase laterale ribassista da agosto di quest’anno a quello del prossimo anno, se non proprio fino al marzo 2023.

Big 5 Sporting Goods Corporation, ultimo prezzo a 16,48, fair value stimato a 100 dollari per azione circa. Tendenza di lungo termine rialzista, stop loss a 13,50.

Investar Holding, ultimo prezzo a 21,15, fair value stimato a 26,95 dollari per azione circa. Tendenza di lungo termine rialzista, stop loss a 19,99.

Salisbury Bancorp, ultimo prezzo a 41,92, fair value stimato a 55 dollari per azione circa. Tendenza di lungo termine rialzista, stop loss a 35,89.

Silvercrest Asset Management Group Inc, ultimo prezzo a 15,20, fair value stimato a 21 dollari per azione circa. Tendenza di lungo termine rialzista, stop loss a 7,17.

Verizon Communications (NYSE:VZ), ultimo prezzo a 58,28, fair value stimato a 122 dollari per azione circa. Tendenza di lungo termine rialzista, stop loss a 53,82.