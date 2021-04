Sono da non buttare assolutamente le vecchie saponette perché hanno un uso sorprendente in casa e ora lo sveleremo. Chi utilizza il sapone solido in casa sa perfettamente che dopo un po’ questo si rimpicciolisce e tende poi a sparire.

È molto raro finire una saponetta. Quando rimane un pezzo piccolo la prima cosa che si fa è buttarla via e sostituirla con una nuova. E invece no, esiste un trucco super utile e geniale che ci aiuterà a finire definitivamente le saponette. Ma non solo, perché avrà anche un altro sorprendente beneficio. Dove? Sulla nostra pelle.

Non buttare assolutamente le vecchie saponette perché hanno un uso sorprendente in casa

Quindi, come dare vita a delle saponette in fin di vita? Semplice, con dei piccoli sacchetti di juta. Per chi non conosce lo juta, o iuta, è una fibra tessile naturale biodegradabile e riciclabile. Insomma ha tutti i presupposti per essere un super tessuto. Per le persone più audaci esistono anche dei vestiti realizzati in juta, è possibile realizzare anche dei cappelli e ovviamente dei sacchetti. Oggetti che serviranno a noi.

I sacchetti di juta e delle vecchie saponette

Tutto quello che occorre fare è inserire dentro questi sacchetti di juta le nostre vecchie saponette. Quando poi si andrà a fare la doccia, bagnare i sacchi sotto l’acqua e poi passarli sul corpo. Questi, allo stesso tempo, produrranno sapone, perché incentivati dall’acqua, e sulla pelle avranno un bellissimo effetto scrub grazie allo juta.

Quindi, invece di buttare via le vecchie saponette si possono tranquillamente inserire dentro questi sacchetti di juta e usarle sotto la doccia. Dopo che si è fatto lo scrub, lavare normalmente il corpo e al termine della doccia ricordarsi di usare della crema idratante. Lo scrub si consiglia di farlo almeno una volta ogni due settimane per avere una pelle sempre liscia e morbida.

