Non buttare l’acqua delle cozze, vale oro se la usi così in cucina. Provaci anche tu!

Spesso buttiamo tanti scarti che in realtà potrebbero tornarci utili in cucina. Un esempio ne è l’acqua delle cozze. Perché gettarla quando può tornare utile? Scopri come riciclarla. Potrebbe cambiare per sempre il tuo modo di cucinare alcuni piatti.

Le cozze sono un frutto di mare molto versatile. Sono l’ingrediente principale di tante formidabili preparazioni: dagli spaghetti fino alla famosissima impepata. Quando le cucini rilasciano dell’acqua che probabilmente avrai buttato tantissime volte.

E se ti dicessimo che in realtà può tornarti utile? Non buttare l’acqua delle cozze, vale oro se la ricicli come ti diremo. Infatti, si tratta di un ingrediente sottovalutato e che può essere impiegato in tante nuove e squisite ricette.

Prima di tutto, ricordati però di filtrarla. Si tratta di un procedimento di vitale importanza. Potrai infatti usarla in cucina solo una volta che sarà limpida e del tutto priva di impurità.

Non buttare l’acqua delle cozze, vale oro in cucina: usala così

Un primo modo per riciclarla? Puoi usarla per condire delle bruschette. Tuttavia, questo è solo il più banale dei diversi modi in cui puoi riutilizzarla. Si presta infatti anche ad insaporire brodi e vellutate a base di pesce. Il modo migliore in cui usarla è però dare un tocco in più ai primi piatti.

Ecco come puoi usarla per insaporire i primi piatti

Questo scarto si presta alla perfezione per dare un tocco di sapore in più alla pasta con cozze e acciughe.

Ti basta filtrarlo e poi portarlo a bollore. In seguito, devi cuocere la pasta al suo interno. Poco prima del termine della cottura, aggiungi le acciughe fresche. Quindi, fai mantecare tutto insieme e infine completa il piatto con del prezzemolo tritato e un po’ di buccia di limone grattugiata. Se ti piace, aggiungi anche una generosa spolverata di pepe nero. Fatto ciò, gli spaghetti con acciughe e cozze saranno pronti.

Sicuramente è una pietanza che potresti provare a preparare anche di domenica o comunque per un’occasione speciale e in presenza di ospiti. Puoi usare l’acqua di cozze anche per insaporire primi piatti che non sono a base di pesce. Un esempio ne sono spaghetti con il sugo, risottati e cotti nell’acqua delle cozze. Insomma, una vera bontà!

Dunque, ecco tutto i motivi per cui non devi assolutamente buttare l’acqua delle cozze. Come hai visto, ti sarà molto utile in cucina e specialmente se vuoi preparare dei primi piatti più saporiti del solito.

