Chalet da sogno in Trentino ristrutturando rustici, fienili e baite da meno di 26.500 €

In Trentino Alto Adige i prezzi delle case sono notoriamente molto alti soprattutto nelle zone turistiche. Addirittura molte coppie residenti hanno difficoltà a trovare un’abitazione a prezzi abbordabili.

Chi vuole ristrutturare, però, può trovare incredibili occasioni. Scorrendo i siti immobiliari della regione si trovano rustici, fienili e baite da ristrutturare a prezzi stracciati. Molte delle strutture ricettive del Trentino Alto Adige sono proprio ex fienili che rinnovati con cura sono ora hotel e chalet da sogno.

Chalet da sogno ristrutturando rustici ai piedi delle Pale di San Martino A Canal San Bovo, ad esempio, possiamo trovare un’ottima opportunità per creare una seconda casa in montagna. Ci troviamo nel Primiero vicino a San Martino di Castrozza, zona resa celebre dalla fiction Black Out grande successo di RAI 1. Una porzione di casa con ingresso indipendente e disposta su 3 piani costa 26.000 €. Ovviamente si tratta di una ristrutturazione totale ma si potrebbero ricavare anche più unità abitative da mettere a reddito con affitti turistici.

25.000 € per ristrutturare un casale in Val di Fiemme

La Val di Fiemme sarà una delle zone protagoniste delle gare di sci dell’Olimpiade Invernale Milano-Cortina. Molte strutture ricettive hanno già registrato il sold-out.

In Valfloriana, comune rinomato anche tradizionale coloratissimo Carnevale, troviamo un rustico da risanare a 25.000 €. Il casale di 86 mq è in pietra su più livelli con giardino privato. Per il 2026 potrebbe fruttare moltissimo se affittati a famiglie di atleti o alla stampa.

A Castello Tesino uno chalet per B&B

Nel centro dell’abitato di Castello Tesino, parte orientale del Trentino, troviamo un rustico con vista panoramica a 40.000 €. L’immobile è disposto su 3 piani e può diventare un’ottima occasione per ricavarne una struttura ricettiva vista la vicinanza al Passo del Brocon.

Ai piedi delle Dolomiti del Brenta trilocale a 25.000 €

Nel paese di Ragoli, splendido piccolo centro nelle Giudicarie si vende un trilocale da rinnovare ma abitabile in vendita a 25.000 €. La metratura è generosa da 100 mq con un interessante locale, ex stalla da utilizzare come magazzino. Ricordiamo che Ragoli di trova a 22 minuti di auto da Pinzolo.

A Saone rustico con grande potenziale

Rimaniamo nelle Giudicarie, per un’altra ottima occasione: una baita di 60 mq trasformabile in uno splendido chalet. Chi ama la pace e la tranquillità potrà apprezzare un piccolo rustico da 46.000 € in posizione soleggiata ed immerso nel verde. Chi volesse trasferirsi in zona potrebbe approfittare di queste strutture che erano concepite un tempo come ricovero per i mezzi agricoli. Con delle ristrutturazioni totali possono diventare villette o chalet anche per famiglie. Il centro più vicino è Tione e offre tutti i servizi come anche le scuole secondarie.

Gli avvolti

Oltre ai rustici ed ai fienili molte case dei centri storici trentini sono dotati di avvolti. Questi particolari architettonici erano un tempo utilizzati come comunicazione fra le varie case ma anche magazzini per le scorte agricole. Ora sono preziosi spazi extra usati come cantine, locali lavanderie o garage. Attenzione però in quale categoria rientrano al catasto.

Quando ci si accinge ad acquistare case od immobili in montagna è fondamentale badare all’esposizione. Infatti vista la complessità orografica alcuni paesi si trovano per molte ore del giorno in ombra. Questa caratteristica comunque potrebbe essere un pregio per chi soffre la calura estiva.

Se vuoi trasferirti in Trentino, puoi trasformare vecchi fienili in chalet da sogno.