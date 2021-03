Il sogno di molte donne è quello di avere capelli lunghi e folti. Come abbiamo già visto nell’articolo dedicato a come avere trecce voluminose, spesso vogliamo ottenere questo risultato senza extension. Molte donne, inoltre, spesso non riescono a far crescere i capelli oltre una certa lunghezza. Per fortuna abbiamo a disposizione dei trucchi per dare l’illusione di avere i capelli più lunghi. Ecco quindi i segreti per far sembrare i capelli più lunghi senza extension o parrucchiere.

Un segreto per chi ha i capelli mossi o ricci

Il primo trucco è perfetto per chi ha i capelli ricci o mossi. Questo tipo di chioma, infatti, cela spesso capelli più lunghi di quel che sembra. Le onde dei capelli ricci e mossi fanno sì che il capello non cada in maniera verticale. Di conseguenza questo apparirà più corto.

Per vedere veramente quanto i nostri capelli sono lunghi è quindi possibile piastrarli e lisciarli. In questo modo i capelli si distenderanno e scopriremo di avere una chioma molto più lunga di quello che pensavamo!

Tutta questione di portamento

Chi però ha già i capelli molto lisci ha però a disposizione un altro metodo che ha poco a che fare con la nostra chioma. Parliamo infatti del portamento. Camminare col le spalle curve e in avanti spesso non dona alla nostra chioma. I capelli infatti si attaccano alla nostra schiena o cadono sul nostro petto perdendo così di volume e lunghezza. Tenere invece il capo ritto e le spalle bene indietro permetterà di sfoggiare al meglio la lunghezza dei propri capelli, che così potranno distendersi verso il basso senza inciampi. Ci accorgeremo di averli più lunghi del previsto e anche la nostra schiena ne gioverà!

I segreti per far sembrare i capelli più lunghi senza extension o parrucchiere non sono finiti: i capelli sembrano anche più lunghi quando sono più voluminosi. Tenere le spalle indietro aiuta anche a raccogliere tutti i capelli lungo la schiena donando così più corpo e volume alla chioma. Per ottenere questo risultato possiamo anche farci aiutare da cerchietti, bandane o fasce per capelli.