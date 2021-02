Nell’era del consumo eccessivo, in realtà esistono moltissimi oggetti che hanno una seconda vita. Basta semplicemente fermarsi un attimo e pensare a come si potrebbero riutilizzare. Il riciclo creativo, soprattutto durante l’anno 2020, ha tenuto compagnia a moltissime persone. Da vecchie bottiglie di vino sono nati nuovi vasi, oppure porta candele. E scatole in cartone si sono trasformate in cucce per i nostri animali a quattro zampe.

Insomma il riciclo creativo ha fatto bene a noi, ma soprattutto all’ambiente. Anche i barattoli in vetro hanno una seconda vita. Per questo non dovremmo mai buttare i barattoli in vetro, perché hanno un uso geniale nella vita quotidiana.

Nulla sia crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma

A questa legge giunse lo scienziato Lavoisier, il quale enunciò la legge naturale di conservazione della massa. Ed è un po’ quello che succede oggi quando si riciclano i rifiuti: cambiano di forma, si trasformano. Ma gli oggetti possono anche trasformarsi grazie al riciclo creativo. Vediamo un po’ come utilizzare i barattoli in vetro.

Non dovremmo mai buttare i barattoli in vetro

Con i vecchi barattoli in vetro è possibile creare dei bellissimi dispenser per le salse, come la maionese oppure il ketchup. La prima cosa da fare è lavare bene il contenitore, in modo tale da rimuovere sia vecchi residui sia odori vari del precedente prodotto. Poi sul tappo, già presente, è possibile, facendo un foro, inserire il dosatore. Questo si potrà inserire sia ad incastro sia con della colla sul bordo, che una volta seccata sarà possibile dipingere del colore che più aggrada.

I barattoli possono trasformarsi anche in dei dispenser per la cucina, così non si avrà più il sapone per i piatti dentro la bottiglia di plastica. Ed ecco un uso geniale dei barattoli di vetro.

