La Festa delle donne è ormai entrata a far parte del calendario annuale. Si festeggia come la Festa della Repubblica o la giornata dei lavoratori. Abbiamo persino uno specifico fiore da regalare ad ogni donna per questa ricorrenza. Perché però lo facciamo? Perché l’8 Marzo si festeggia la Festa delle donne?

Le origini della Festa delle donne

Esistono due eventi storici spesso legati all’origine di questa festa. Il più comune risale al 1911, quando un gruppo di operaie di un’industria tessile a New York ha subito una tragica fine. Queste donne stavano infatti protestando per le terribili condizioni lavorative. Con l’intento di sedare la protesta, i proprietari dell’azienda hanno chiuso tutte le uscite bloccando le operaie all’interno. Poi è scoppiato un incendio, portando alla morte 134 donne.

Il secondo evento storico riguarda la Rivoluzione di Febbraio In Russia, avvenuta proprio l’8 marzo del 1917. In questa occasione anche le donne sono scese in piazza contro lo zar compiendo un grande passo verso l’emancipazione femminile. Dopo quest’avvenimento infatti, lo zar concesse il diritto al voto anche alle donne.

In realtà, la data di inizio di questa tradizione non è stata né l’8 Marzo del 1911 né del 1917. Fu solo nel 1921 che si stabilì la Giornata Internazionale della Donna. La data scelta poi è probabilmente in commemorazione della manifestazione russa capeggiata dalle donne.

Le mimose

Per quanto riguarda le mimose invece, queste sono diventate il simbolo della Festa delle Donne a partire dal 1946. In quell’anno, Rita Montagna e Teresa Mattei, iscritte all’Unione Donne Italiane, proposero di rendere questo fiore il simbolo della festa. La scelta è dipesa da due fattori. Il primo è che le mimose fioriscono effettivamente fra febbraio e marzo. Il secondo è che questo è un fiore economico e che tutti possono donare. Le origini di questa tradizione ci suggeriscono quindi che questa è solamente italiana.

Ecco spiegato perché l’8 marzo si festeggia la Festa delle donne e perché si regalano le mimose.