Quella degli occhiali da vista è una scelta da fare in maniera oculata. Non solo svolgono l’importante funzione di permettere a chi li indossa di vedere meglio ma sono un accessorio che potenzialmente può valorizzare. Sono numerosi i trucchi per scegliere gli occhiali da vista più giusti per ogni forma del viso. Non solo possono abbellire un volto, ma possono anche minimizzare quei difetti sui quali non si vuole porre l’enfasi. Per fortuna gli ottici sono aperti e se è arrivato il momento di cambiare gli occhiali da vista, questo è l’articolo da leggere per avere tutte le dritte a riguardo.

Viso oblungo

Il viso oblungo come dice il nome è un viso molto allungato, più lungo che largo. Solitamente risulta molto magro, gli occhi sono ravvicinati e la bocca di solito si apre in un sorriso smagliante. Per non fare l’effetto mosca è necessario puntare su modelli stretti e sottili, rettangolari o quadrati. È preferibile optare per montature leggere in oro rosa o trasparenti. Il trucco in più? Qualche brillantino ai lati, accenderà lo sguardo e il sorriso di chi porta questo modelli di occhiali.

A triangolo rovesciato

Il viso a triangolo presenta una fonte ampia e un mento pronunciato e stretto. Gli zigomi sono generalmente alti, la mascella poco arrotondata. Per equilibrare il volto è necessario puntare su montature ampie, rotonde, con montature pesanti o tartarugate. La scelta degli occhiali è sempre un gioco di contrasto quindi è buona regola cercare di creare dinamicità in un volto con queste piccole regole.

Viso a diamante

Una tipologia di viso che si inserisce fra quello a cuore e quello ovale. Chi ha un viso a diamante presenta ha fronte e mento equilibrati, ma ciò che spicca sono gli zigomi. Come gli angoli di un diamante si stagliano su volto come protagonisti indiscussi. Per osare ancora di più il modello di occhiali da vista perfetto per il viso a diamante è quello a “gatta”. Sono occhiali con una forma allungata, all’insù, che regalano ancora più fascino e unicità a questo volto. Ecco i trucchi per scegliere gli occhiali da vista più giusti per ogni forma del viso. Il trucco in più? Osare su una bella montatura rosso vivo.

