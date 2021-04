Ogni stanza della casa ha bisogno di cura e di un tocco di estetica. Se poi all’estetica si aggiunge la funzionalità si possono realizzare tante cose in grado di migliorare la qualità del comfort in una casa.

Il bagno rappresenta un luogo dove qualsiasi individuo si concede momenti di benessere per il proprio corpo. Arredarlo non significa soltanto disporre di sanitari e oggetti utili. Per rendere questa stanza ancora più confortevole sarà necessario inserire una serie di dettagli che possano regalare profumazioni gradevoli e piacevoli momenti di dolcezza.

Basterà circa un minuto per scoprire come con questo incredibile metodo sarà facile ottenere delle saponette per il bagno profumate e che meraviglieranno tutti.

Come abbellire la stanza da bagno

Per arredare il bagno le idee sono veramente molte. Scegliere il set da bagno in linea con lo stile della stanza, decorare con specchi e piante, organizzare un angolo comfort munito di candele per ricreare un’atmosfera di relax.

Un’idea raffinata è quella di dedicare attenzione anche ai preziosi dettagli nell’area del lavabo.

Infatti, realizzare un piccolo angolo di saponette vicino al lavabo non solo sarà funzionale, ma potrebbe essere simbolo di raffinatezza ed eleganza. Inoltre, per realizzarle bastano appena cinque minuti.

Per concedersi questa piccola coccola sono necessari pochi ingredienti, facilmente reperibili a casa. Con 50 g di bagnoschiuma, 100 g di acqua e cinque fogli di gelatina sarà facile ottenere delle saponette per il bagno belle e profumate.

Come realizzare le saponette fai da te

Innanzitutto bisogna spezzettare i fogli di gelatina all’interno di una ciotola e aggiungere 100 g di acqua a temperatura ambiente. Scegliere poi il bagnoschiuma che si preferisce per profumazione e gradazione di colore.

Nel caso in cui si vogliano delle saponette dal classico colore chiaro è utile un bagnoschiuma dal colore trasparente o bianco.

Se si sceglierà una tonalità colorata può essere una buona idea aggiungere qualche goccia di colorante naturale della stessa tonalità del bagnoschiuma che si intende utilizzare.

Mescolare tutto e inserire la ciotola nel microonde per circa quaranta secondi.

Una volta che il composto sarà liquido, predisporlo negli stampini. Si possono usare anche quelli per realizzare piccoli cubetti di ghiaccio. In questo modo, infatti, le saponette non saranno solo profumate, ma anche simpatiche da vedere.

Per far sì che le saponette mantengano la loro forma, l’ideale è utilizzare stampini in silicone.

Una volta raffreddate sono pronte per poter essere utilizzate o per realizzare una piccola confezione regalo.

Ecco spiegato come con questo incredibile metodo sarà facile ottenere delle saponette per il bagno profumate e che meraviglieranno tutti.